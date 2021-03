24 Marzo 2021

SERVIZI SOCIALI

Persone senza fissa dimora che ogni giorno stazionano in diversi punti della città, in particolare in piazza Santa Maria Goretti, e che qui, dietro un cespuglio, nascosti in un pertugio di fortuna, fanno i propri bisogni; una vita trascorsa sulle panchine, in attesa, la sera, di tornare presso una baracca lungo i canali di bonifica, al riparo dei tetti diroccati di un sito industriale dismesso, o nei dormitori pubblici.

Sono 130, a Latina, i senzatetto, perlomeno quelli in qualche modo noti ai servizi di assistenza. Di loro si sa quello che si trovano a raccontare a chi li assiste, come le unità di strada. A volte sono persone che hanno avuto problemi di lavoro, o di dipendenze, travolti da situazioni che la famiglia a un certo punto non è stata più in grado di sopportare, e loro si sono trovati soli, per strada. Altre volte, si tratta di persone che si arrabattano: giungono da Paesi dell'ex est europeo, per lavorare stagionalmente nei campi; restano qui per quattro o cinque mesi, e poi tornano nel loro Paese. Per risparmiare al massimo quel poco che guadagnano nei campi, vivono in baracche lungo i canali.

LE INIZIATIVE

Per aiutarli, dal 9 marzo il Comune ha messo in campo nuove iniziative, come una specifica unità di strada, che va ad aggiungersi a quelle già attive, e uno sportello in via Don Morosini. «È un progetto di rete nuovo per intervenire su diversi target in quella zona grigia dove non sono arrivati progetti di inclusione - hanno spiegato ieri in commissione l'assessore al Welfare, Patrizia Ciccarelli e la responsabile di servizio, Stefania Krilic - si parte da un centro diurno di servizi, che ha le porte aperte per tutti coloro che hanno bisogno di informazioni, supporto». Accanto a questo, le unità di strada, come quella che in questi giorni staziona davanti alla mensa della Caritas, intercettando ogni giorno un centinaio di persone che lì vanno a recuperare un pasto caldo. Infine, la risposta al bisogno abitativo. «Oggi noi abbiamo l'accoglienza notturna, ordinaria e straordinaria - prosegue la Ciccarelli - da oltre un anno, abbiamo aperto, oltre al dormitorio da 25 letti di via Aspromonte, l'altro servizio per circa 80 posti, ma occorre dare una risposta più strutturata. Per questo, ora si prevedono anche appartamenti in cohousing per singoli, o in abitazioni più ampie per nuclei familiari più strutturati». Una soluzione che va anche nella direzione di abbattere i costi dell'assistenza, dato che, in strutture a pagamento, «si arriva anche a dover impegnare 20mila euro a trimestre». La situazione più grave avvertita dai cittadini è quella di piazza Santa Maria Goretti, dove comunque la Polizia locale svolge ogni giorno sopralluoghi. «Vengono redarguiti, ma non avendo queste persone una casa o un reddito, è difficile incidere: non si può dire loro di andare a casa, così come erogando una sanzione, questa cade nel nulla», ha spiegato il comandante della Polizia Locale, Francesco Passaretti.

Andrea Apruzzese

