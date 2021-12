Mercoledì 29 Dicembre 2021, 05:03

IL LIBRO

È uscito il secondo volume di Zitaontheroad Iberica Tour, storie di viaggi a sei zampe e due ruote, il progetto di sensibilizzazione contro l'abbandono: il mio cane viaggia con me.

La storia del moto-viaggiatore formiano Cosimo Pintore e del suo inseparabile bassottino Zita, amica di mille avventure. In sella alla moto iper-equipaggiata e strutturata per girare in totale comfort e sicurezza, da un paio di anni l'inossidabile coppia attraversa tutta le penisola, dal Nord Italia, fino a spingersi nelle zone alpine della Francia, della Svizzera e dell'Austria, ancora giù verso i Balcani e poi a Ovest in direzione Spagna, Portogallo, Andorra e i suggestivi Pirenei. Il loro speciale itinerario ha portato a scoprire luoghi incantevoli.

Dal deserto di Tabernas alla Sierra Nevada, passando per Siviglia e Cordoba fino ad arrivare a Sagres, in Algarve (la Costa Smeralda lusitana) ribattezzata fine del mondo, la città del grande Enrico il Navigatore. Un viaggio che è proseguito verso Lisbona, il rientro in Spagna, per giungere ad Andorra e ritornare in Italia attraverso la costa francese. «Accanto a me c'è sempre Zita e non perdo l'occasione di dirle: neanche alla mia donna ho mai regalato un tramonto così e lei quasi offesa si gira di coda e se ne va. E' un personaggio strepitoso!», confessa Cosimo, che durante i suoi viaggi ha riscosso simpatia e curiosità, scambiando idee e opinioni e fornendo il suo sostegno a cause sociali importanti. Siamo stati ospiti di riviste specializzate, al padiglione turismo della fiera motociclistica Motodays Roma 2020 e sui vari canali social dove abbiamo divulgato il nostro messaggio di sensibilizzazione. Dopo il primo libro, un diario di bordo #zitaontheroad storie di viaggi a sei zampe e due ruote (con il quale sono stati raccolti fondi da destinare all'Associazione Bastardi di razza, adozione cani abbandonati), ora è realtà il suo progetto nato con lo scopo di dare vita ad una raccolta di fondi per gli animali domestici rimasti orfani per via del decesso dei padroncini, causa Covid 19.

Andrea Gionti

