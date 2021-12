Sabato 18 Dicembre 2021, 05:02

L'INDAGINE

Le seconde case costano ai cittadini di Latina, una media di ottocentoventisette euro l'anno. Il pagamento dell'ultima rata Imu (che si paga in base al regolamento comunale che stabilisce le aliquote per il computo dell'importo) è scaduto il 16 dicembre e dunque è pronto il Rapporto Imu 2021, elaborato dal servizio Uil Lavoro, Coesione e Territorio. La città capoluogo spiega Luigi Garullo, segretario generale della Uil Latina ha un'aliquota del 10,6 per mille che è quella media, la stessa che si paga in altre 74 città capoluogo. Sale invece in altre 11, dove si arriva all'11,4 per mille. In sole 10 Città le aliquote sono sotto la soglia massima. E se da una parte la stangata c'è, è vero anche che Latina figura come ultimo capoluogo del Lazio, in pratica è la città in cui si paga meno:

«Si tratta sempre di una somma ragguardevole, ma la più bassa se confrontata con quella degli altri capoluoghi laziali. Possedere una seconda casa a Roma costa infatti oltre 2mila euro l'anno, a Rieti invece 1010, a Viterbo 927 mentre a Frosinone l'importo scende a 886 euro», spiega la Uil. Latina viaggia su importi molto simili a quelli di Imperia e Teramo.

Il pagamento non riguarda solo le seconde case, ma anche le prime se classificate come di lusso, quindi ville, palazzi e castelli, che la normativa non esenta dal pagamento dell'imposta. In questo caso, nel capoluogo pontino, i cittadini hanno pagato un Imu di 1.784 euro. Anche qui registriamo i numeri più bassi del Lazio: nelle altre città, ai possessori di prime abitazioni di pregio, è andata peggio. Nella Capitale un immobile di pregio supera i seimila euro di Imu l'anno, a Frosinone raggiunge i 2.411 euro, a Rieti 2.250 mentre a Viterbo scende a 1.918. Il costo medio in Italia è di 2.623 euro, con punte di oltre 6 mila euro nelle grandi Città. C'è anche un altro aspetto che il rapporto della Uil ha considerato: chi sono i possessori delle seconde case? E dunque, chi paga l'Imu? Dai dati emerge che il 41% dei proprietari sono lavoratori dipendenti o pensionati. Proprio questa percentuale ha riportato il tema della tassazione del mattone di attualità - conclude Luigi Garullo - Come più volte segnalato dalla nostra segretaria confederale Ivana Veronese, la riforma del catasto è necessaria e il cambiamento dovrà focalizzarsi su una diversa e più equa ripartizione del prelievo fiscale sugli immobili.

Francesca Balestrieri

