Seconda tappa per i piloti del team Seven Motorsport del Motoclub Lazio Racing di Latina al Campionato italiano di motocross di categoria. Infatti, oggi e domani a Montalbano Jonico (Matera) si correrà la seconda tappa dopo la prima di Cingoli.

Prenderanno parte alla gara i piloti Lorenzo Pecorilli, Thomas Biagioli, Samuel Iannibelli. I centauri del team pontino hanno superato in modo brillate la prova finale delle selezioni sul circuito di Città di Castello (Perugia) alla fine di maggio, seguiti come sempre dagli allenatori Daniele Bricca e Simone Paolucci, e ora sono in pista per la ribalta nazionale.

Lorenzo Pecorilli (classe 125 junior), che sta facendo registrare ottimi tempi ai Regionali tant'è che guida la classifica, tenterà la scalata alle posizioni, cercando anche di acquisire sempre maggiore esperienza.

Nella categoria 85 Thomas Biagioli (junior) parte dalla nona posizione fatta registrare nella prima tappa, quindi cercherà di scalare la classifica e migliorare tempi e prestazione. Sempre nella categoria 85 Samuel Iannibelli (junior) è atteso anche lui a una conferma. Prossime tappe Fermo (28-29 agosto) e Ottobiano (11-12 settembre).