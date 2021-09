Giovedì 16 Settembre 2021, 05:01

Seconda amichevole per la nuova Top Volley Cisterna che domani pomeriggio alle 17,30 ospiterà gli azzurrini di Angiolino Frigoni, anche loro in fase di preparazione per i campionati del Mondo Under 21 in programma dal 22 settembre al 3 ottobre. Coach Fabio Soli avrà una seconda occasione per valutare lo stato di avanzamento del lavoro con il suo nuovo gruppo. Un gruppo che non è ancora al completo in quanto mancano all'appello (da ingaggiare) uno schiacciatore di fascia alta e un secondo opposto. Ma il test amichevole di domani pomeriggio sarà interessante anche per vedere all'opera uno degli ingaggi della Top, il giovane schiacciatore Tommaso Rinaldi, una promessa del volley italiano, che sta attualmente vestendo la maglia azzurra e giocherà da avversario della sua futura squadra. Per l'occasione sarà consentito l'accesso al pubblico nel palazzetto di Cisterna, seppure contingentato secondo le normative anti-Covid. L'ingresso sarà gratuito e i biglietti potranno essere ritirati (fino ad esaurimento) oggi dalle 17 alle 19 e venerdì dalle 10 alle 17 presso la biglietteria del PalaSport di viale delle Province a Cisterna. Ovviamente gli spettatori dovranno essere muniti di green pass in corso di validità o tampone antigenico rapido eseguito nelle ultime 48 ore. «Ospitare la nazionale sta diventando una piacevole abitudine dice Gianrio Falivene presidente della Top Volley ringraziamo la Federazione, che ci porta sempre più al centro dell'attenzione regionale, come punto di riferimento per il Lazio». I ragazzi di coach Fabio Soli saranno nuovamente impegnati sabato pomeriggio, sempre a Cisterna, contro il sestetto della Rinascita Lagonegro (serie A2) e mercoledì 22 contro il Sabaudia (A3).

Gaetano Coppola

