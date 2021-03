19 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







LA STORIA

Quando la solidarietà cresce e si moltiplica grazie ai social. È bastato un post su Facebook a scatenare una reazione a catena. Perché dal bene scaturisce altro bene. «Se sei disoccupato e vedi il tuo frigorifero vuoto, non vergognarti di contattarmi in privato, nessun altro deve sapere. Un pacco di riso, pasta, zucchero, latte o altro, ci si mette in ordine. Non passare la giornata a stomaco vuoto, o lasciare che i tuoi figli soffrano la fame per vergogna o orgoglio. Non è colpa tua. Conta su di me. Non abbiamo molto, ma con quel poco che abbiamo ci aiutiamo». Questo il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook Sei di Pontinia se... da Riccardo Baraldi, un militare dell'Aeronautica Militare residente nel Comune pontino, per cercare di sostenere ed aiutare nel suo piccolo i suoi concittadini in difficoltà per colpa del covid 19 che ha messo in ginocchio persone ed attività. Un pensiero che ha commosso tutti e riscaldato i cuori di molti suoi concittadini che si sono detti disposti a collaborare e a donare. L'uomo non si aspettava che il post avrebbe avuto così tanta eco. E invece ha incassato anche il supporto dell'assistenza cittadina Solco pontino che ha aderito all'iniziativa e si è detta disponibile a collaborare nella raccolta e nella distribuzione di aiuti. «Vengo da una famiglia umile di operai e so cosa significa fare sacrifici racconta Baraldi Sono certo che nella mia città ci sono persone in difficoltà che magari non chiedono aiuto per vergogna o perché hanno paura di essere giudicati. Io voglio essere solidale con chi ha più bisogno. So che ci sono persone che non hanno nulla. Subito dopo che ho pubblicato quel messaggio ho cominciato a ricevere richieste di aiuto. Stasera andrò da una famiglia che abita vicino La Cotarda e da una signora anziana in difficoltà che vive al centro. Le richieste sono le più varie: c'è chi chiede cibo, chi indumenti pesanti per andare al lavoro, chi una ricarica telefonica».

Ebe Pierini

© RIPRODUZIONE RISERVATA