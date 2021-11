Mercoledì 24 Novembre 2021, 05:02

GLI INTERVENTI

Oltre sei milioni di euro di investimento per l'edilizia scolastica di quattro istituti della Provincia di Latina, uno nel capoluogo e tre a Terracina. Il presidente Domenico Vulcano, con propri decreti pubblicati ieri all'albo pretorio dell'ente di via Costa, ha dato il via libera alla fattibilità delle alternative progettuali, inserendo i relativi documenti nel programma triennale delle opere pubbliche per l'annualità 2023.

BORGO PIAVE

Gli interventi più impegnativi sono previsti per l'istituto professionale per l'agricoltura e l'ambiente San Benedetto di Latina. Tre i documenti progettuali per le manutenzioni necessarie presso il complesso scolastico di Borgo Piave, redatti dall'ingegnere Gianvincenzo De Paola. La spesa preventivata è di 2.966.750 euro, andando ad assorbire quasi la metà dell'intera somma stabilita. Nello specifico è previsto un intervento di manutenzione straordinaria di edilizia e impiantistica da realizzarsi presso la palazzina E15, denominata ex alloggio del preside, attualmente in disuso, allo scopo di ricavarne ambienti didattici. Il preventivo è di 696.650 euro. Sempre per il San Benedetto è stata inserita nel piano triennale delle opere pubbliche la riqualificazione della palazzina E5, ospitante i laboratori di chimica in uso alla popolazione studentesca. Gli interventi riguardano l'impermeabilizzazione della copertura ed ambienti interni, la sostituzione degli infissi esterni e la realizzazione di tre nuovi laboratori di chimica, per una spesa preventivata di 1.050.000 euro. Il terzo intervento pianificato riguarda l'area zootecnica, palazzine E19, la stalla, ed E20, edifici di pertinenza della stalla, per un importo pari 1.220.100 euro. Anche in questo caso si tratta di interventi di manutenzione straordinaria di edilizia e impiantistica, con ricostruzione parziale della palazzina E20 e riqualificazione della E19. Previste, infine, le sostituzioni delle attrezzature specialistiche dell'intera area zootecnica.

BIANCHINI

Per l'istituto tecnico Bianchini di via Marandola a Terracina le alternative di fattibilità progettuale, in base ai documenti redatti dall'ingegnere De Paola, riguardano due aspetti per una spesa complessiva di 1.634.100 euro. Il maggior importo, pari a 1.095.000 euro, è destinato al rifacimento delle facciate esterne e delle coperture. Altri 536.100 euro serviranno invece per l'allestimento di due nuovi laboratori. DA VINCI Facciate esterne e coperture da sottoporre a intervento di manutenzione straordinaria anche per lo storico liceo Leonardo da Vinci di via Pantanelle a Terracina, distante pochi metri dall'istituto Bianchini. La spesa prevista è di 1.313.500 euro. FILOSI Un maggiore importo, il più elevato di tutti, è riservato invece all'istituto professionale Filosi di Terracina: 1.340.000 euro. Come spiegato nel relativo decreto del presidente Vulcano, il plesso scolastico inserito in un edificio storico di via Roma è attualmente interessato dal distacco di intonaco, soprattutto in corrispondenza di frontalini, fregi e di elementi decorativi in rilievo. Necessita del restauro delle facciate esterne e di manutenzione straordinaria di parte della copertura a falde deteriorata, nonché della sostituzione dei canali di gronda, interessati in più punti da fenomeni di infiltrazioni da acque meteoriche. Anche in questo caso le opere sono previste per il 2023.

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA