13 Maggio 2021

Comincia a calare anche la curva del Covid che riguarda esclusivamente le scuole della provincia. Le classi attualmente in quarantena sono scese a 34, la scorsa settimana erano 69. E gli studenti attualmente positivi sono 110, mentre mercoledì 5 maggio erano 143. A questo numero si aggiungono 12 contagiati tra docenti e altro personale scolastico, a fronte di 25 positivi di una settimana fa. Il bollettino settimanale delle scuole è stato elaborato dalla Asl e contiene in dettaglio i casi dei 7 giorni compresi tra il 5 e il 12 maggio, con un confronto di tutte le settimane precedenti. Dall'analisi emerge che dopo il picco di 191 casi raggiunto il 27 aprile i positivi appaiono in generale in netta diminuzione. Nel dettaglio però sembrano crescere di più i contagi tra gli studenti di età compresa fra i 14 e i 18 anni mentre calano quelli di altre fasce di età. In particolare nell'ultima settimana presa come riferimento dalla Asl (5- 12 maggio) si sono rilevati 8 casi nelle classi dell'infanzia, 63 fra gli studenti fino a 14 anni (la settimana prima erano stati 113 e quella precedente 121), 31 fra i 14 e i 18 anni (erano 22 il 5 maggio scorso). Sono invece due i collaboratori scolastici positivi, 10 i docenti, altri due gli educatori dell'infanzia, per un totale di 116 persone positive conteggiate nella settimana, scese poi a 110 per le guarigioni accertate. L'attenzione sulle scuole resta alta ma i grafici ora cominciano a mostrare una tendenza verso il basso che fa ben sperare. Secondo quanto disposto dall'ultimo decreto del Governo sulle riaperture, le attività didattiche sono in presenza per tutti, dai nidi fino alle medie, mentre per le superiori è prevista una presenza minima del 70%.

La.Pe.

