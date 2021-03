28 Marzo 2021

(Lettura 3 minuti)







LE ORDINANZE

Le scuole resteranno chiuse fino a Pasqua in tre comuni della provincia di Latina. Infatti dopo il sindaco di Pontinia, Carlo Medici, anche i primi cittadini di Cori, Mauro De Lillis, e di Fondi, Beniamino Maschietto, hanno firmato le ordinanze con cui dispongono la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado da martedì (inizio della zona arancione) a mercoledì, quindi fino all'inizio delle vacanze pasquali.

Ieri mattina il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha firmato l'ordinanza di sospensione dell'attività didattica: scuole di ogni ordine e grado chiuse i giorni 30 e 31 marzo. «Il provvedimento si è reso necessario in considerazione dell'elevato numero di contagi che interessa il territorio comunale» spiega in un post su Fb. Il rientro sui banchi di scuola è quindi previsto per mercoledì 7 aprile. «Affinché le lezioni possano riprendere in sicurezza, il Comune ricorda che è stato organizzato uno screening dedicato a studenti, docenti e personale parascolastico delle scuole elementari, medie e superiori. «Si tratta di una brevissima interruzione spiega il primo cittadino disposta alla luce del quadro epidemiologico e in virtù delle imminenti festività pasquali». Lunedì 29 marzo (giorno in cui la regione è ancora zona rossa), martedì 30 e mercoledì 31 (giorni in cui nel Lazio, zona arancione, le lezioni nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado torneranno in presenza), gli studenti di Fondi continueranno quindi a svolgere la didattica a distanza.

Stop anche a Cori. «Con apposita ordinanza sindacale disporrò la sospensione dell'attività scolastica in presenza fino al 31.03.2021 - ha scritto du Fb il sindaco di Cori, Mauro De Lillis - Il provvedimento prevederà la chiusura degli asili Nido ( pubblici e privati) , delle scuole materne ( publiche e private ) e della scuola elementare e media . Il numero dei casi di positività degli ultimi giorni mi impone questa scelta . L'attività didattica in presenza riprenderà regolarmente dopo le vacanze pasquali».

A Pontinia con l'ordinanza n. 17 del 26 marzo 2021 il sindaco Carlo medici ha decretato «la sospensione dell'attività didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Pontinia dal 29 al 31 marzo 2021». Una decisione presa alla luce dei contagi riscontrati nell'ultimo periodo. «I contagi nel nostro Comune sono troppo alti - spiega Medici - e i dati settimanali sono veramente allarmanti. Ho deciso di chiudere le scuole nei pochi giorni che precedono Pasqua perché sarebbe stato inutile e da irresponsabili mettere a rischio i nostri bambini e ragazzi per soli tre giorni di didattica in presenza quando a Pontinia è presente la variante inglese, che potrebbe far ripartire il contagio proprio dalle scuole per poi amplificarlo alle famiglie, ai luoghi di lavoro e così via. Sono consapevole e dispiaciuto per l'ulteriore sforzo chiesto alle famiglie con i ragazzi a casa, ma bisogna abbassare il numero dei contagi».

Anche il sindaco di Terracina Roberta Tintari ha firmato l'ordinanza. «È una decisione spiega - che abbiamo assunto di concerto con l'assessore Di Tommaso e il resto della giunta dopo una serie di valutazioni. Innanzitutto il livello dei contagi nel comprensorio: questa zona della Provincia di Latina, dal capoluogo fino a Fondi, vive un momento complicato che desta apprensione. Tra studenti e personale scolastico sono in molti a spostarsi tra i nostri comuni e questo pendolarismo è fonte di preoccupazione. Abbiamo quindi ritenuto opportuno prevedere il rientro in classe dopo Pasqua e, intanto, organizzare un monitoraggio della popolazione scolastica attraverso l'esecuzione, su base volontaria, di tamponi direttamente a scuola».

© RIPRODUZIONE RISERVATA