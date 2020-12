SCUOLA

«Sconcerto e disorientamento», è quello che esprimono i dirigenti scolastici del sindacato Udir di cui la rappresentante regionale per il Lazio è la dirigente del Vittorio Veneto Salvemini, Marina Rossi, per le percentuali di alunni da accogliere in presenza alla riapertura delle scuole dopo le vacanze di Natale. «Non si è ancora spenta l'eco della previsione di presenza del 75% che si introduce la novità di una prescrizione al ribasso, del 50% con ricadute di ulteriori adempimenti che si presentano sui nostri tavoli col carattere di comprensibile urgenza. Noi dirigenti scolastici chiediamo agli organi di governo di non lasciarci in balia degli umori e delle esternazioni delle singole figure istituzionali, e di assumere piena responsabilità di ponderate azioni di gestione e di comunicarle per le vie formali, in modo credibile, riflesso e definitivo», spiegano i dirigenti. Relativamente all'Ordinanza Ministeriale che prevede la percentuale del 50% di alunni delle scuole medie superiori in presenza, a firma del Ministro della Salute, l'Udir dichiara «la propria disponibilità a gestire col consueto impegno e scrupolo tale prospettiva, evidenziando il contributo tecnico fornito nell'elaborazione e proposta nei tavoli tecnici nazionali delle misure di sicurezza nelle scuole». Allo stesso tempo però i dirigenti scolastici chiedono con decisione l'integrale perequazione con le altre dirigenze dello Stato: «Non si capisce perché, a fronte di una prestazione professionale sicuramente più complessa e voluminosa, i Dirigenti Scolastico debbano subire la mortificante condizione di una Dirigenza statale di serie B con una sproporzione inaccettabile tra pesanti e diffuse responsabilità e il permanere di un inquadramento normativo inaccettabile». Udir ha elaborato una serie di istanze per risolvere i problemi più gravi della Dirigenza scolastica, tra cui l'annoso problema di uno scudo penale per i casi di infezione che dovessero intervenire in contesti scolastici dove siano state adottate con diligenza tutte le misure di sicurezza.

Francesca Balestrieri

