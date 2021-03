19 Marzo 2021

Nella giornata di domenica saranno molte le famiglie che in tutta Italia che scenderanno in piazza per reclamare la scuola in presenza. Dopo la decisione del governo Draghi di chiudere automaticamente le scuole in zona rossa, è nato un comitato spontaneo di genitori - la Rete Nazionale Scuola in Presenza. Anche le mamme e i papà di Latina vogliono partecipare e ci sono già diverse adesioni per l'appuntamento che nel capoluogo pontino si terrà in Piazza del Popolo. La manifestazione è stata già autorizzata e, per partecipare, sul modulo per l'autocertificazione andrà specificata la partecipazione all'evento, che è tra quelli consentiti. Le regole su distanziamento e mascherine saranno rigide e la manifestazione potrà essere svolta solo in forma statica. L'appuntamento a Latina è alle 16 di domenica 21 marzo in Piazza del Popolo. Per Latina la referente è Ilaria Sabatini, che spiega: «La scuola è un luogo sicuro e in presenza deve essere un diritto per tutti, ad ogni ordine e grado. La scuola non è solo istruzione, è anche interazione, ed è il luogo dove le regole sono state rispettate alla lettera. Lo scopo è farci sentire, far sapere cosa pensiamo».

