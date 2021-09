Domenica 12 Settembre 2021, 05:02

IL NUOVO ANNO

Quello che per la maggior parte delle scuole pontine, di ogni ordine e grado, inizierà domani, sarà l'anno della rinascita, del ritorno alla normalità, seppure seguendo tutte le regole imposte dalla pandemia. L'augurio di tutti i dirigenti, soprattutto quelli degli istituti superiori, è quello di poter svolgere tutte le attività in presenza.

IL SALUTO

Ed è anche l'augurio che il sindaco di Latina, Damiano Coletta, fa a tutti gli studenti in una lettera aperta: Sta per iniziare un anno scolastico che dovrebbe segnare il ritorno alla normalità visto che, come tutti ci auguriamo, quest'anno si prevede di far ripartire le attività in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado. Voglio mandare un enorme in bocca al lupo a tutte e a tutti: bambine e bambini, ragazze e ragazzi, dirigenti, insegnanti, personale non docente, famiglie. Auguro a tutte e a tutti di poter tornare a vivere la scuola in presenza con serenità ed entusiasmo, di tornare a godere delle relazioni personali, sociali e culturali che la pandemia vi ha sottratto nell'ultimo anno e mezzo. Ne abbiamo bisogno, ne avete bisogno perché la scuola prima di tutto è relazione e confronto scrive il sindaco uscente Oggi vi apprestate a tornare in classe con un'arma in più: i vaccini. È fondamentale utilizzare questo strumento per proteggerci dal Covid, unito ovviamente alle ormai consuete misure come il distanziamento, l'utilizzo della mascherina e l'igienizzazione delle mani. Il sindaco Coletta domani mattina presenzierà l'inizio dell'anno scolastico nella scuola di Borgo Podgora.

I TRASPORTI

Per un ritorno alla normalità serve ovviamente qualche accorgimento in più, ecco perché ci sarà, per le superiori, un'entrata scaglionata in due orari e le corse dei pullman sono state aumentate, tenendo conto del limite di capienza del trasporto pubblico locale all'80%. Il servizio di trasporto pubblico locale sarà integrato e quindi potenziato grazie a 10 mezzi aggiuntivi messi a disposizione dall'Astral per un totale di 1.300 km al giorno in più. Da lunedì 13 settembre entrerà in vigore il nuovo libretto orario, già disponibile sul sito di Csc Mobilità. Potenziato anche il trasporto extraurbano come comunicato venerdi dal Cotral.

I PROBLEMI

Non mancano e riguardano in particolare l'assegnazione delle cattedre: È un flop il sistema informatizzato e centralizzato con cui si sta operando nella scuola, denuncia la Gilda Unams di Latina, alle prese in questi giorni con le segnalazioni di tantissimi insegnanti, danneggiati tanto dalla piattaforma web pensata per verificare il Green pass a scuola quanto dall'algoritmo usato per le nomine sia dei docenti di ruolo che dei supplenti. Non c'è ancora certezza sugli incarichi finora attribuiti - sottolinea la coordinatrice Patrizia Giovannini - ci sono casi di docenti che per via degli errori prodotti dall'algoritmo sono stati nominati su più scuole senza alcuna certezza di mantenere l'incarico assegnato.

LA POLEMICA

C'è spazio anche per un confronto a distanza sulle cose fatte e da fare. Gli assessori Enrico Ranieri e Gianmarco Proietti rispondono infatti alle accuse lanciate da Entrico Tiero. «Nelle ultime settimane il Comune è intervenuto nei lavori più urgenti per guadagnare ulteriori spazi per la prevenzione contro il covid, dopo le migliorie già attuate lo scorso anno» ricordando «la restituzione a Piazza Dante di un'ala interdetta dalla bellezza di 18 anni: 8 aule e una palestra. A Podgora si stanno realizzando nuove classi e un altro bagno per disabili, mentre alla Rodari stanno finendo i lavori di sistemazione degli ingressi; a Latina Scalo nell'infanzia, alla primaria e nella secondaria tutto è di nuovo funzionante dopo millenni di mancata manutenzione. Nell'IC Corradini, il plesso di Via Calatafimi è stato completamente risistemato. Chiesuola è vero, ha un problema sull'ingresso della primaria, ma la scuola è funzionale e agibile. Gionchetto fa capitolo a parte: è stata trovata una cisterna interrata dismessa trent'anni fa e mai tolta, che ha creato inquinamento; è una questione che stiamo risolvendo, il Comune ha fatto la sua parte ed è in attesa dei controlli della Asl. Per la scuola San Marco, è stata candidata ad un bando che prospetta un quadro economico complessivo di 2 milioni e 600mila euro. Proseguiremo con le fasi della progettazione e partecipiamo ad altri bandi. In più, il 20 agosto abbiamo ottenuto altri 200mila euro per le palestre scolastiche».

Francesca Balestrieri