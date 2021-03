4 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







MURAVERA (SUD SARDEGNA) - Tre punti vitali per respingere gli assalti del Monterosi e conservare la vetta della classifica. Il Latina torna dalla trasferta in casa del Muravera con una vittoria di capitale importanza, come sottolinea a fine gara Raffaele Scudieri (foto): «Vincere qui vale triplo, perché abbiamo affrontato un avversario fortissimo, ben allenato da mister Loi. Io, però, ho visto un grande Latina sotto tutti i punti di vista e non era affatto facile perché, nel finale, avevamo completamente esaurito la benzina visti i tanti impegni ravvicinati. Devo fare i complimenti ai miei giocatori, il mio compito è quello di motivarli anche di fronte alle difficoltà di un campionato anomalo come quello di quest'anno». Il tecnico nerazzurro respinge le polemiche alimentate dai sardi, soprattutto per l'espulsione di Virdis: «Ad Artena abbiamo subito tre cartellini rossi ma non ho parlato, è inutile discutere. Posso solo dire che si sono affrontate due squadre di grande livello e lo testimonia la qualità degli over che oggi erano presenti tra campo e panchina. L'80% ha una lunga esperienza tra B e C, alcuni anche delle presenze in Serie A».

G.U.

© RIPRODUZIONE RISERVATA