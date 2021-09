Giovedì 9 Settembre 2021, 05:03

L'ESTRAZIONE

Scrutatori scelti, e ancora una volta con il metodo dell'estrazione a sorteggio, nel solco della tradizione instaurata in questa amministrazione comunale di Latina. La commissione elettorale si è riunita ieri mattina, per la scelta degli scrutatori che saranno chiamati a svolgere il loro ruolo nelle elezioni amministrative del capoluogo pontino del 3 e 4 ottobre, con eventuale ballottaggio due settimane dopo. Puntuali alle 10.30 sono giunti in aula i due membri effettivi di maggioranza, Marco Capuccio e Maria Grazia Ciolfi (anche se quest'ultima è da un paio di mesi uscita da Lbc e milita oggi nel gruppo misto in Consiglio comunale, ed è candidata nella lista del Movimento 5 Stelle a supporto di Gianluca Bono candidato sindaco). Puntuale anche il sindaco, Damiano Coletta, che presiede la commissione. In leggero ritardo arriva anche il membro effettivo di opposizione, Andrea Marchiella (FdI). Il primo cittadino apre la seduta e si sceglie di procedere alla scelta degli scrutatori per estrazione, e non per nomina diretta, decisione che deve essere assunta all'unanimità della commissione. Altra scelta: o estrazione con vicinanza delle sezioni, oppure senza vicinanza. I tecnici fanno notare che la prima, quella con la vicinanza delle sezioni, viene in genere effettuata nei paesi molto piccoli, in cui gli scrutatori conoscono gli elettori e le procedure di voto procedono più spedite; una scelta che però, nelle grandi città potrebbe dare adito a polemiche. Si sceglie quindi l'estrazione senza vicinanza della sezione. Ultima scelta: se gli scrutatori supplenti debbano essere in numero uguale oppure inferiore agli effettivi. Un anno fa, in occasione del referendum, a causa della paura del Covid, vi furono molte rinunce, quindi ieri si è deciso di estrarre un numero di scrutatori supplenti uguale a quello degli effettivi. Due minuti, e il computer effettua gli abbinamenti.

Da una lista di circa 8mila nomi, vengono quindi estratti 472 scrutatori effettivi (e altrettanti supplenti) per le 116 sezioni normali, da quattro scrutatori ciascuna, del Comune di Latina, e otto scrutatori (e altrettanti supplenti) per le quattro sezioni speciali da due scrutatori. «Continuiamo nella linea dell'estrazione a sorteggio dei nomi degli scrutatori - ha commentato il sindaco, Damiano Coletta, al termine delle operazioni - che consente di eliminare ogni possibile eventualità di condizionamenti». In passato, gli scrutatori per le elezioni venivano chiamati per nomina diretta, suscitando non poche polemiche. I fautori di questo sistema asserivano che così si sarebbe eliminato il problema di rinunce e sostituzioni, nominando direttamente persone interessate a ricoprire il ruolo. Che viene comunque retribuito con un rimborso spese.

Tra gli effettivi, poche sorprese, mentre tra i supplenti c'è quello di una candidata consigliera comunale che, in caso di chiamata, dovrebbe rinunciare. Altrimenti, sarebbe passibile di denuncia.

Andrea Apruzzese

