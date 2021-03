26 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







LA VERTENZA

E' stato firmato solo da alcune organizzazioni sindacali il Contratto decentrato integrativo presso il Comune di Latina. Mercoledì sera si è svolto un incontro via web, ma Cgil e Uil funzione pubblica hanno abbandonato il tavolo prima della votazione e hanno indetto lo stato di agitazione. «In realtà il dibattito è stato molto lungo ha spiegato l'assessora e vicesindaco del Comune di Latina Paola Briganti e abbiamo accolto anche alcune modifiche proposte, Cgil e Uil però hanno contestato aspetti formali avviando la conversazione su temi poco inerenti il contratto. Inoltre hanno lamentato un ritardo da parte nostra di due anni, poi però quando hanno avuto la possibilità di discutere e trattare sui temi, hanno scelto di abbandonare il tavolo. Voglio specificare spiega Briganti che questo contratto permette la sistemazione di tante cose, tra cui anche la valorizzazione di categorie più svantaggiate che avranno uno scatto doppio ed è stato stabilito anche un criterio di progressione economica. Sono molto contenta di aver chiuso il contratto che ora andrà scritto con le modifiche apportate e presentato alle organizzazioni sindacali».

Secondo Cgil e Uil funzione pubblica però il comportamento dell'amministrazione è stato grave: «Mai come ora - spiegano i rappresentanti Giovanni Salzano Ottavio Mariottini - ci sarebbe stato bisogno di un forte livello di unità sindacale e invece si è svolta una riunione sconcertante dove la parte pubblica non ha tenuto considerazione le richieste avanzate da noi ovvero garanzia del pagamento della performance per l'anno 2020; costituzione del fondo per il 2021 implementato con i risparmi dovuti alla modalità di lavoro in smart working e con il recupero dei 200.000 euro che residuano dagli anni precedenti; certezza di attivazione di progressioni economiche orizzontali che recuperino anche quelle non effettuate nel 2020; il pagamento delle Indennità; il pagamento del progetto Coc». Secondo i sindacati la «proposta da una prima lettura risultava sostanzialmente uguale, anche nei caratteri e nell'impaginazione, a quella presentata ad una sola organizzazione sindacale, palesando con chiarezza l'esistenza di una intesa già confezionata. Ripresa la seduta, la Segretaria generale ha preteso la lettura del testo contrattuale proposto, imponendo l'approvazione articolo per articolo, attraverso appello nominale dei presenti. Noi abbiamo evidenziato come quel modo di procedere fosse in totale spregio di corrette relazioni sindacali e che l'obiettivo della sottoscrizione del contratto per l'anno 2021, per altro fortemente rivendicato dalle scriventi, non poteva essere raggiunto in assenza di una certezza delle risorse disponibili per l'anno in corso, al fine di dare effettiva esigibilità e garanzia di copertura economica a ogni istituto contrattuale previsto. Inoltre bisognava consentire alle rappresentanze sindacali la possibilità di valutare il testo in maniera approfondita e di assumere posizioni ponderate sul merito. Di fronte a questo comportamento offensivo nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Latina, abbiamo abbandonato il tavolo» hanno spiegato i sindacati.

Francesca Balestrieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA