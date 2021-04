6 Aprile 2021

E' scomparso ieri a 65 anni, dopo aver lottato per oltre un anno contro un tumore, Piero Molducci allenatore di volley, che ha guidato la storica Icom Latina (oggi Top Volley Cisterna) nei suoi primi passi dopo la promozione nella massima serie. Con lui, dopo il primo anno giocato in esilio a Genzano in attesa della ristrutturazione del Palazzetto, Latina scoprì e si innamorò della pallavolo grazie alle imprese di Biribanti, Torre, Pascal, Vujevic, Daquin. Sotto la regia di Piero Molducci la Icom Latina si presentò come matricola terribile sul panorama pallavolistico italiano dominato all'epoca da club storici come Modena, Treviso, Macerata. Palazzetto di via dei Mille sempre stracolmo, maxischermi all'esterno e pullman di tifosi per le esaltanti trasferte di campionato, Coppa Italia e play-off che la giovane squadra visse da protagonista. Poi dopo tre anni l'idilio si spezzò e le strade si divisero. A Latina tornò Roberto Santilli e Molducci si trasferì in Spagna, ad Almeria dove vinse il suo primo campionato Spagnolo. Rientrato in Italia riportò la sua squadra del cuore, il Forlì in A1ma poi nel 2011 tornò ad Almeria dove trovò una sua seconda casa. Con la squadra spagnola ha infatti vinto tre campionati, una Coppa del re e una Supercoppa spagnola. Sempre ad Almeria, lui che a Cervia aveva un albergo, aveva anche aperto un ristorante chiamato La cocina de Piero. Più recentemente era stato chiamato dall'Ibiza, squadra che ha dovuto lasciare a inizio 2020, quando gli è stato diagnosticato un tumore ed era tornato a curarsi in Italia. Lo scorso anno tornò in terra pontina per festeggiare nel palazzetto di Cisterna la partita di addio al volley giocato di Francesco Biribanti, uno dei suoi ex atleti e aveva ritrovato tanti amici. Simpatico e sanguigno dietro un aspetto burbero Piero Molducci era stato adottato da Latina dove in molti che lo avevano conosciuto e apprezzato in campo e fuori ieri hanno appreso con dispiacere la notizia della sua prematura scomparsa. Piero Molducci, che a settembre avrebbe compiuto 66 anni lascia la moglie Paola e i figli Enrica e Marco. La Top Volley ha espresso sentimenti di cordoglio alla famiglia.

