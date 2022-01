Martedì 4 Gennaio 2022, 05:03

IL CASO

Un furto con inseguimento da parte della vittima in pieno centro a Latina, a due passi da piazza del Popolo, si è concluso con l'arresto di una giovanissima. È accaduto in via Oberdan dove una signora è stata avvicinata da una ragazza con un pretesto: l'ha infatti avvisata che le erano cadute le chiavi ed ha approfittato del momento di distrazione per strapparle la borsa e scappare. Ma la vittima non si è data per vinta ed ha inseguito la ragazza riuscendo anche a raggiungerla ma in quel momento la ladra l'ha colpita con un paio di pugni. Nel frattempo è arrivata una Volante della Questura avvisata da un passante che aveva assistito alla scena e gli agenti sono riusciti a bloccare Sabrina Melendes Tineo con in mano borsa e portafoglio della vittima. La 21enne risulta essere residente a Roma e secondo gli investigatori non era sola mentre metteva a segno il colpo ma eventuali complici sono riusciti a fuggire prima che sopraggiungessero le forze dell'ordine. È stata arrestata con l'accusa di furto con destrezza in concorso con altre persone non identificate e lesioni per le ferite riportate dalla donna. Ieri mattina c'è stato l'interrogatorio di convalida. La giovanissima è stata ascoltata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Mario La Rosa e ha deciso di rispondere alle domande del magistrato: la Melendes ha respinto le accuse negando di avere strappato la borsa alla signora e ha raccontato anche di non essere fuggita. Una ricostruzione che non ha convinto il magistrato che al termine della camera di consiglio ha convalidato l'arresto e confermato la custodia cautelare in carcere per la ragazza respingendo la richiesta della difesa di concedere una misura cautelare più lieve. Nel frattempo gli investigatori stanno cercando di verificare se la 21enne avesse dei complici.

E. Gan.

