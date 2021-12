Giovedì 16 Dicembre 2021, 05:03

SCALO

Scippa una donna e finisce in manette pochi minuti dopo. È andata male ed anche in tempi piuttosto rapidi, per il ragazzo di venti anni che lunedì scorso in Via Zanone a Latina Scalo aveva avvicinato una donna e le aveva strappato la borsa di dosso. Per lui, acciuffato dai carabinieri nel giro di pochi minuti, sono scattate le manette e da gennaio inizierà il processo. Il giovane, non nuovo ad episodi del genere, aveva trovato nella donna una vittima perfetta: era da sola e camminava sul marciapiede in una zona non molto frequentata, lui si è avvicinato da dietro, le ha strappato la borsetta ed è scappato subito a piedi. La donna, una cinquantasettenne italiana e residente a Latina, però, non si è fatta trovare impreparata: ha immediatamente avvisato i carabinieri e a Latina Scalo sono arrivate due pattuglie: quella di Latina Scalo stessa e una da Sezze. Ai militari la donna ha fornito una minuziosa descrizione dell'aggressore e i carabinieri si sono messi alla sua ricerca: pochi minuti e lo scippatore è stato individuato. Il giovane, anche lui pontino, si trovava alla stazione di Latina Scalo: era già sui binari in attesa ed era pronto per salire su un treno per far perdere le proprie tracce. Sarebbe bastato qualche minuto in più per riuscirci, invece i carabinieri sono arrivati in tempo e lo hanno arrestato. Il ragazzo è stato posto agli arresti domiciliari fino a ieri, quando l'udienza di convalida dell'arresto che si è celebrata proprio nella giornata di ieri ha stabilito per lui l'obbligo di firma. Il processo, scelto con il rito abbreviato, inizierà il prossimo gennaio. L'accusa è quella di scippo. Il ragazzo quando è stato arrestato non avrebbe opposto resistenza. Il bottino era piuttosto magro: pochi contanti, ma carta di credito, bancomat, documenti e chiavi di casa.

Stefania Belmonte

