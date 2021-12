Venerdì 17 Dicembre 2021, 05:03

LA PROTESTA

Sono partiti da Latina verso Roma ieri mattina tutte le categorie sindacali di Cgil e Uil per una manifestazione unitaria per chiedere risposte al Governo centrale su questioni in prevalenza relative alla riforma del fisco. «Non protestiamo contro qualcosa, ma per far valere i diritti dei lavoratori e dei pensionati dopo che nei giorni scorsi sono stati svolti diversi incontri», spiega Sandro Chiarlitti, segretario della Filtcem Cgil di Latina e Frosinone. «Chiediamo di scioperare e di scendere in piazza perché tutti insieme abbiamo bisogno di combattere una pandemia salariale e sociale che non ha precedenti - raccontano gli esponenti di Cgil e Uil - La vita e le condizioni delle persone sono nettamente peggiorate e quindi i provvedimenti del governo devono essere cambiati». L'adesione allo sciopero è stata ampia in diversi settori, dal pubblico al privato, e anche nel settore trasporti, con molte corse Cotral e Csc cancellate nelle fasce orarie non garantite così come per i treni. Dallo sciopero era esonerato il settore della sanita pubblica e privata, comprese le Rsa. Una decisione presa per salvaguardare il diritto prioritario alla salute dei cittadini in questa fase di emergenza pandemica. Niente mobilitazione nemmeno per il mondo della scuola che ha già scioperato venerdì scorso Insieme per la giustizia, lo slogan adottato. «Con questa manifestazione vogliamo contrastare la precarietà e garantire occupazione stabile a partire da giovani e donne, chiediamo un intervento fiscale equo per i redditi bassi e medio bassi e per maggiore redistribuzione e progressività, una seria lotta all'evasione fiscale, una riforma delle pensioni che consenta flessibilità in uscita, facilitando chi fa lavori gravosi e i lavoratori precoci, un sistema di istruzione di qualità a partire dalla stabilità del lavoro, nuove politiche industriali per affrontare la transizione ecologica e digitale, dare soluzioni alle crisi industriali, contrastando le delocalizzazioni e con un ruolo forte e protagonista dello Stato», ha concluso Chiarlitti.

Fra.Ba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA