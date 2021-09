Sabato 25 Settembre 2021, 05:03

Ennesimo incidente lungo via Stazione, uno degli ingressi per il centro urbano di Fondi: ieri si sono scontrati un'auto e un maxi-scooter. Il centauro gravemente ferito è stato trasportato in eliambulanza a Latina.

Si tratta di un 46enne del posto, in servizio presso il Giudice di pace in qualità di cancelliere. Il sinistro in cui è rimasto coinvolto si è verificato intorno alle 14, mentre il due ruote procedeva in direzione Sperlonga. Sul senso di marcia opposto una station wagon, in quei momenti intenta a svoltare alla propria sinistra, per immettersi verso viale Piemonte.

Violentissimo, lo schianto tra i due mezzi, che ha sbalzato sull'asfalto il funzionario ministeriale. L'esatta dinamica dell'accaduto è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ma dalle prime ricostruzioni sembra che alla base vi sia una mancata precedenza.

Dopo i primi soccorsi effettuati dai sanitari dell'Heart Life Croce Amica, il 46enne è stato preso in carico dal personale dell'eliambulanza Pegaso, calatasi all'esterno del vicino Mof. Poi una corsa contro il tempo verso l'ospedale Santa Maria Goretti del capoluogo pontino.

Il ferito è rimasto per tutto il tempo cosciente, ma a preoccupare i medici del nosocomio del capoluogo è soprattutto una profonda lesione al piede destro, a quanto pare tale da non far escludere la necessità di un intervento chirurgico volto a una parziale amputazione. Prognosi al momento riservata, per l'uomo.

Oltre al 118 ieri in via Stazione hanno operato gli agenti della polizia locale, di stanza proprio allo stesso indirizzo del Giudice di pace, che oltre ad effettuare i rilievi tecnici per cristallizzare la dinamica dell'incidente hanno curato il servizio di viabilità. Data l'area ad alta percorrenza, particolarmente compromesso il traffico che ha subito pesanti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso.

