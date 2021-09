Lunedì 6 Settembre 2021, 05:01

APRILIA

Fatalità, imprudenza, distrazione. Potrebbero essere queste le cause dell'ennesima tragedia stradale sulla Nettunense, con una giovane vita spezzata ad appena 32 anni. Lo scontro è avvenuto ieri mattina dopo le 9.30 al km 14, a poche centinaia di metri dalla rotatoria di Campoleone, nel territorio di Lanuvio ma a ridosso del confine con Aprilia, all'altezza di un distributore di gpl. Era lì che una Fiat Panda condotta da un uomo di 85 anni di Grottaferrata si stava dirigendo, svoltando a sinistra. Dall'altro senso di marcia arrivava uno scooter Suzuki con a bordo il 32enne, di origine rumena e residente da qualche tempo ad Aprilia, diretto al lavoro. L'impatto è stato violento e fatale. Sul posto si sono subito portati i sanitari del 118 per tentare una disperata rianimazione: tutto inutile. Era atterrata anche l'eliambulanza in un campo adiacente, ma è dovuta ripartire vuota verso la Capitale. Troppo gravi i traumi conseguenti all'impatto con la Panda e la caduta sull'asfalto. Non è finita qui. La Fiat Panda dell'85enne è stata tamponata a sua volta da un'altra Panda guidata da un 53enne di Ariccia. Feriti entrambi gli automobilisti, uno trasportato nella clinica di Aprilia e l'altro al nuovo ospedale dei Castelli, poco lontano dal luogo dell'incidente. Nessuno dei due è in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri del radiomobile di Velletri e della stazione di Lanuvio, che hanno svolto i rilievi e chiuso la strada al traffico. A supporto, anche gli agenti della Polizia locale di Lanuvio. File chilometriche si sono formate sulla Nettunense in entrambe le direzioni. Il traffico la domenica mattina è comunque limitato rispetto ai giorni feriali, ma i disagi non sono mancati, soprattutto perché era in corso su altre strade una corsa ciclistica che aveva già compromesso la viabilità dei Castelli Romani. Il corpo del 32enne è stato trasferito presso il policlinico di Tor Vergata. Non è escluso che sarà disposta l'autopsia per fare chiarezza sulla dinamica. Ionut C., questo il nome della vittima, stava andando al lavoro presso una sala scommesse di Albano. Era sposato e padre di un figlio di 10 anni: erano tanti a conoscere il giovane Ionut e a stimarlo per la sua intraprendenza lavorativa. Commozione ad Aprilia, che torna a piangere l'ennesima vittima della strada. Solo due settimane fa a perdere la vita era stato il 23enne Giuseppe Del Sordo, vittima di un incidente stradale a Sabaudia.

Stefano Cortelletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA