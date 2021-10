Lunedì 4 Ottobre 2021, 05:02

APRILIA

Una giornata iniziata e finita con tragedie della strada. Ieri sera un altro incidente, l'ennesimo sul territorio negli ultimi giorni, nel quale ha perso la vita una donna.

Il sinistro si è verificato in via del Genio Civile e a perdere la vita è stata una signora dell'apparente età di 40 anni che in serata doveva essere ancora identificata. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri la donna, che era sola in macchina, è finita contro un muro e poi l'auto si è ribaltata. L'incidente è avvenuto poco dopo le 21. Inutili i soccorsi prestati dal personale dell'Ares 118, intervenuto con ambulanza e auto medica. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre la conducente dalle lamiere dell'abitacolo.

I militari del reparto territoriale e in particolare quelli del nucleo radiomobile, hanno svolto i rilievi del caso ma sembrano esserci pochi dubbi sulla dinamica. L'incidente è autonomo, la conducente ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro un muro forse per l'elevata velocità del mezzo. Non è da escludere che possa aver cercato di evitare un ostacolo visto solo all'ultimo istante e che questo abbia causato lo sbandamento fatale del veicolo. A dare l'allarme sono stati i residenti della zona, richiamati dal violento impatto dell'automobile.

Si tratta - contando anche quelli di ieri mattina - di quattro morti in due giorni nel territorio di Aprilia. Venerdì a perdere la vita, infatti, era stato un uomo di Lanuvio su via dei Rutuli, finito con la sua moto contro un'auto.

