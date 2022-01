Giovedì 20 Gennaio 2022, 05:05

LA TRAGEDIA

La polizia locale continua i propri accertamenti sull'incidente che su Strada Congiunte Destre ha coinvolto, nella serata di martedì, un autista trentenne della ditta Csc che gestisce gli autobus di linea del Comune di Latina e un ragazzo di 22 anni, Marco Marini, che purtroppo ha avuto la peggio ed è deceduto per le gravi ferite riportate nello scontro. Quest'ultimo era a bordo di una Micra grigia, erano circa le 19:30 ed era diretto verso la località Chiesuola: probabilmente tornava a casa, lui era di Borgo Sabotino, dove viveva con la famiglia. L'autobus invece doveva svoltare a sinistra: sul retro del distributore della Tamoil c'è il deposito e il mezzo era fuori servizio, non aveva dunque passeggeri perché stava rientrando.

Le circostanze dell'incidente non sarebbero ancora state chiarite: la polizia locale è al lavoro per attribuire ed escludere responsabilità. Intanto una informativa è stata trasmessa alla Procura dela Repubblica di Latina e sarà il magistrato a decidere se sarà il caso di indagare l'autista di Csc per omicidio stradale; un medico legale nel frattempo è stato nominato e probabilmente procederà ad un esame autoptico. Utili alle indagini saranno anche forse le immagini della videosorveglianza del distributore di carburanti, che è dotato di telecamere. Le immagini sarebbero già state acquisite dalla polizia locale: probabilmente hanno ripreso la scena e le immagini serviranno a chiarire l'esatta dinamica. L'impatto, martedì sera, è stato molto violento.

La lunga frenata non ha permesso al giovane di evitare lo scontro frontale con il bus e lo ha preso in pieno. Il conducente, rimasto incastrato tra le lamiere della sua utilitaria, è stato estratto dai vigili del fuoco di Latina e il personale medico del 118 ha tentato il tutto per tutto cercando a lungo di rianimarlo, purtroppo senza riuscirci. In strada numerosi testimoni hanno assistito alla drammatica scena: molti sono usciti dalle case perché hanno sentito il forte rumore dell'incidente.

L'APPELLO

Molti definiscono quella strada maledetta perché buia, rettilinea e con un asfalto usurato. Ieri è stato inoltrato un esposto al prefetto Maurizio Falco: Una situazione non più sostenibile quella che caratterizza l'assenza di sicurezza su via Congiunte Destre a Latina - ha affermato ieri il consigliere comunale della Lega Vincenzo Valletta, residente della zona Sono anni che denunciamo lo stato di inadeguatezza che caratterizza questa strada, che rappresenta un collegamento fondamentale. Chiediamo di aumentare i presidi di sicurezza e di valutare la possibilità di installare dissuasori di velocità.

