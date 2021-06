SCHERMA

Gli ultimi Assoluti di Cassino non le avevano regalato il risultato sognato. Era tanta la voglia di riscatto per la sciabolatrice scaurese Martina Petraglia, che nel week-end ha trascinato le compagne delle Fiamme Gialle alla medaglia di bronzo nel campionato italiano a squadre di serie A. Sulle pedane del Palavesuvio di Napoli il quartetto composto dall'atleta pontina, dalla patavina Benedetta Fusetti, dalla livornese Irene Vecchi e dalla siciliana Loreta Gulotta (all'ultima gara della sua carriera che comprende anche la partecipazione ai Giochi Olimpici di Rio 2016, dove sfiorò il podio) ha battuto nella finalina per 45-30 il Frascati Scherma. Un pizzico di rammarico traspare dalla semifinale contro le campionesse uscenti delle Fiamme Oro il titolo 2021 è andato al Centro Sportivo dell'Aeronautica Militare - che hanno prevalso per tre stoccate di differenza (45-42). Le gialloverdi avevano chiuso la fase a gironi al secondo posto alle spalle proprio delle aviere e nel tabellone di diretta si erano imposte in rapida successione sul Comando dell'Aeronautica Militare Roma (45-8) e sul Cs Esercito (45-28). Ottima perfomance anche per la squadra di spada del Club Scherma Formia, che si è piazzata sesta overall, ma terza tra le civili. La squadra guidata dal maestro Francesco Leonardi e formata da Andrea Russo (oro nell'individuale a Palermo 2019), Gianfilippo Di Nucci, Lucio Rasile e Muzio Cristiani si è inchinata nei quarti soltanto ai vicecampioni dell'Esercito, che l'hanno spuntata per 45-26. Il percorso del team tirrenico è stato positivo: dopo aver passato il girone è arrivata la vittoria (45-35) negli ottavi contro i piemontesi del Circolo Giuseppe Delfino di Ivrea.

