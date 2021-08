Sabato 7 Agosto 2021, 05:02

VERSO IL VOTO

Zaccheo sicuro, si, no, forse. Anche ieri era stata annunciata come la giornata della scelta definitiva per il candidato sindaco unitario del centrodestra, anzi, addirittura sarebbe stata l'ora dell'ufficialità da parte di Lega, FdI, FI, con l'avvertimento che nel pomeriggio sarebbe stata diramata una nota ufficiale, ma fino alle 20 non è accaduto nulla, tanto che i partiti erano ancora definiti «in conclave». Un conclave lungo, perché, sul tavolo nazionale, non c'è solo Latina ma anche altri capoluoghi. Così, le ultime comunicazioni hanno rassicurato che la nota sarebbe arrivata «domani», ovvero oggi. Un giorno dopo.

IL FAVORITO

Ormai è Vincenzo Zaccheo, resta poco da dubitare: tutte le indiscrezioni di ieri, dai diversi partiti, lo confermano. Lui non parla, spiega di essere fuori Latina. Anche se appare certo che sia lui, non lo si può però dare al 100%, perché resterebbero, secondo le indiscrezioni, ultime perplessità. Quella che rimane, vista dal di fuori è la constatazione che il centrodestra, se vuole restare unito, ha poche altre opzioni. Vincenzo Zaccheo, ex sindaco di Latina per An in una prima consiliatura tra il 2002 e il 2007, rieletto in quell'anno per una seconda consiliatura, e poi sfiduciato e mandato a casa il 15 aprile 2010, appare oggi come il candidato sicuro, una sorta di padre nobile del centrodestra, di fronte ai reciproci veti incrociati sui candidati di parte

DUBBI

Ma cosa potrebbe essere andato storto, nella giornata decisiva? Le indiscrezioni sono diverse: c'è chi ha avanzato dubbi rispetto alla personalità molto forte di Vincenzo Zaccheo, che potrebbe esporre i partiti della sua coalizione a un suo eventuale decisionismo, e c'è invece chi ipotizza che i partiti possano essere stati turbati dalle reazioni (non tutte positive), registrate in queste ore sui social. Infine, ci sono anche i dibattiti interni. In particolare ci sarebbe chi contesta il fatto che, con Zaccheo alla guida, sarebbe difficile proporsi all'elettorato con il rinnovamento come parola chiave.

I TEMPI

Un fatto però è certo: i partiti del centrodestra, Lega, FdI e FI, hanno iniziato a discutere a maggio e ancora non si è arrivati a una scelta concorde. In primo luogo, tutti rivendicavano per sé il diritto di indicare il nome. Ma c'è un problema, evidenziato da alcuni consiglieri comunali uscenti: «Dobbiamo correre per cercare i voti. Le liste quando si fanno?». Ormai mancano 25 giorni al deposito (vanno presentata entro il 3 settembre), che non appaiono al momento nemmeno lontanamente ipotizzate. Vero, anche altri partiti pensano di chiuderle per la fine di agosto. Ma sta di fatto che il centrodestra è ancora alle prese con una sorta di gioco a nascondino sul candidato sindaco, che è il primo passo verso un'elezione. Per non parlare del programma.

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA