Domenica 9 Gennaio 2022, 05:01

BASKET, LA STORIA

Fu una partita interminabile e ricca di emozioni. Una sfida leggendaria per tanti sportivi e per i tifosi biancazzurri. Sono trascorsi 40 anni dalla gara di serie B Basket Scauri-Butangas Lazio, vinta dai delfini, dopo due avvincenti supplementari, per 102-101 (41-43; 89-89; 95-95). Quel match venne disputato il 14 novembre 1982, in un'Arena Mallozzi stracolma di gente: «C'era pure il cane di Don Angelo», raccontava spesso simpaticamente l'ex cestista locale Federico Tammaro, scomparso improvvisamente nel 2017, all'età di 58 anni. Alla vigilia l'incontro si presentava ricco di insidie per la formazione scaurese, allenata da Virginio Bernardi (in seguito sulle panchine di Forlì, Varese e Reggio Emilia in A1). Il team caro al presidente Totò Forte ed al diesse Pino Sardelli era chiamato a difendere il suo storico fortino dall'assalto della blasonata compagine romana, guidata dal coach Roberto Farina e sospinta soprattutto dal play Giulio Iellini (ex Olimpia Milano e Varese, vincitore di 5 scudetti e di 2 Coppe dei Campioni, 170 presenze in Nazionale), dal pivot Pino Danzi (ex Snaidero Udine, 1 Coppa Korac con l'Arrigoni Rieti), dall'ala Dario Iardella (in seguito nel Banco di Roma del vate Valerio Bianchini), dal play Maurizio Tomassi e dal pivot Claudio Cornolò (entrambi ex Italcable Perugia). La gara fu molto combattuta e non deluse le attese dei supporter scauresi, animati dal leader Eugenio Treglia. Ai canestri dei tiratori biancazzurri Giovanni Biondi (top scorer con 28 punti, ex Fortitudo Bologna in A1), Antonio Riscolo e Nicola Santoro risposero puntualmente il play Iellini, i frombolieri romani Iardella (20), Tomassi (17) e Stefano De Angelis. Grande fu il lavoro sotto le plance per i lunghi pontini Giorgio Colarullo (23) ed Armando Scalzone (22), tallonati dai colleghi Danzi e Mario Boccafurni. Il testa a testa tra le due squadre durò fino a 49'. A pochi secondi dall'ultima sirena, fatali si rivelarono due errori dalla lunetta di Tomassi. Lo Scauri del coach Bernardi si confermò spauracchio delle grandi (all'Arena Mallozzi persero anche Chieti, Pescara, Brindisi, Sassari, Ancona, Montegranaro, Marsala ed Osimo). I delfini vinsero l'atteso confronto con la Lazio, per la gioia dei calorosi tifosi e per la soddisfazione del velocista Pietro Mennea, all'epoca sponsor tecnico del team pontino, primatista del mondo nei 200 metri dal 1979 al 96, medaglia d'oro nell'80 ai Giochi Olimpici di Mosca. Alla fine della stagione 1982-83 la Butangas si piazzò al quinto posto, mentre gli scauresi giunsero noni e rimasero in serie B.

IL TABELLINO

Basket Scauri: Di Lella 4, Riscolo 10, Santoro 15, Colarullo 23, Biondi 28, Scalzone 22, Fontana, Violo, Veglia ne, De Giorgio ne. All. Bernardi.

Butangas Lazio: Iellini 14, De Angelis 14, Iardella 20, Tomassi 17, Cornolò 6, Boccafurni 12, Menichetti 6, Danzi 12, Nizza, Greco ne. All. Farina

Arbitri: Chilà di Reggio Calabria e Maddaloni di Napoli. Tiri liberi: Scauri 8/11, Lazio 21/27.

Antonio Lepone

