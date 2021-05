11 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







L'INCHIESTA

Ha ottenuto gli arresti domiciliari Francesco Santangelo, il dipendente della Procura di Latina finito in carcere il 28 ottobre scorso nell'ambito dell'Operazione Scarabeo insieme a Sergio Andrea Di Barbora, Marco Scarselletti, Giorgio Vidali, Marco Capoccella e Giuseppe Cotugno mentre erano andati ai domiciliari Nicola Natalizi, Serena Capponi, Giovanna Villani, Claudia Muccitelli, Loredana Mattoni, Serenella Mura e Fortunato Capasso. Secondo l'accusa i componenti del gruppo fornivano assistenza a persone alle quali non era consentito l'accesso al credito e riuscivano, attraverso la falsificazione di documenti, a inoltrare le pratiche alle società finanziare ottenendo il finanziamento. Le accuse nei loro confronti vanno, a vario titolo, dall'associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata, alla falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale, falsa attestazione della presenza in servizio del pubblico impiegato, autoriciclaggio, contraffazione di pubblici sigilli, sostituzione di persone, esercizio abusivo dell'attività finanziaria, favoreggiamento e corruzione per l'esercizio della funzione. Santangelo era l'unico ancora in carcere ma il 30 aprile la Corte di Cassazione aveva annullato completamente l'ordinanza del Tribunale del Riesame per la maggior parte delle truffe e annullato con rinvio il reato di corruzione. Sulla scorta di tale pronunciamento il legale di Santangelo, l'avvocato Gaetano Marino, ha presentato una nuova istanza di scarcerazione che è stata accolta dal Tribunale di Latina che ha dunque disposto gli arresti domiciliari. Intanto venerdì è prevista la prima udienza del processo con giudizio immediato per Santangelo, Scarselletti, Vidali, Capoccetta e Cotugno.

E. Gan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA