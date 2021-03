LA NOMINA

Cristina Scappaticci, già presidente di Terranostra Lazio e a capo di un'azienda agricola di Arpino, è stata eletta vicepresidente vicario della Camera di Commercio Latina - Frosinone. Si completa così il vertice dell'ente camerale dopo la nomina di Giovanni Acampora a presidente. Soddisfazione da Coldiretti Lazio: «Una notizia che accogliamo con grande soddisfazione e che per noi è motivo di orgoglio. Conosciamo la serietà di Cristina Scappaticci e le sue doti manageriali sono note a tutti. Donna, madre, imprenditrice ed ottima persona. A lei vanno le nostre congratulazioni e gli auguri di buon lavoro, certi che continuerà a lavorare per la valorizzazione della filiera agroalimentare - commenta il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri - Crediamo sia il risultato di un lavoro di squadra - conclude Granieri - che nuova Camera ha prevalso davanti ad ogni logica, riconoscendo prioritariamente le appartenenze confederali». Scappaticci, era stata eletta nella Giunta della Camera di Commercio Latina Frosinone lo scorso mese di novembre. «È un onore - il suo primo commento - ricoprire questo ruolo e ringrazio tuti coloro che hanno riposto in me la loro fiducia. In particolar modo ringrazio il presidente Acampora, Coldiretti Lazio e le federazioni provinciali di Latina e Frosinone ».

