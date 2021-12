Sabato 11 Dicembre 2021, 05:03

SALUTE

Save Heart Challenge: con questo titolo la CSE Formazione lancia una sfida a tutti coloro che vogliono cimentarsi con l'esecuzione dei protocolli Blsd (basic life support defibrillation). Obiettivo della manifestazione, patrocinata dal Comune di Latina, è quello di sensibilizzare i cittadini all'acquisizione delle nozioni sufficienti per somministrare azioni di primo soccorso a chi è colpito da arresto cardiocircolatorio. L'iniziativa, promossa in collaborazione con la palestra Fit Express e l'agenzia di comunicazione Stratego, si svolgerà oggi, dalle ore 10 alle ore 16, nei locali dell'impianto sportivo di viale Le Corbusier a Latina. Ogni ora in Italia muoiono undici persone a causa dell'arresto cardiocircolatorio: 274 vite ogni giorno e 100mila vite in un anno. Vite che potrebbero essere salvate se anche i cittadini comuni conoscessero le manovre minime necessarie per intervenire in tempo. Un tempestivo intervento può fare la differenza tra la vita e la morte, l'applicazione delle giuste manovre è fondamentale. Quella di oggi è una vera e propria sfida che partirà dopo un breve incontro formativo con le manovre basi erogate da professionisti dei nosocomi Santa Maria Goretti di Latina, Gemelli e San Camillo-Forlanini di Roma. In palio per i partecipanti, ci sono corsi strutturati erogati da CSE Formazione, accreditato ente di formazione nell'emergenza sanitaria, e abbonamenti validi per palestra Fit Express, «perché - sottolineano gli organizzatori - allenarsi fa bene al corpo e alla mente per migliorare le condizioni di vita e i corsi sono utili per salvarla». Si tratta di un'occasione preziosa, infatti i corretti protocolli di Blsd possono essere acquisiti con la frequentazione di un corso specifico, che di solito è erogato a pagamento. La partecipazione a Save Heart Challenge prevede una quota di iscrizione simbolica di 5 euro che sarà utilizzata per acquistare un defibrillatore utile ad ampliare il numero dei dispositivi già in rete sul territorio di Latina. Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 339.1742584.

Serena Nogarotto

