Omar Sarubbo segretario provinciale, Leonardo Majocchi segretario comunale di Latina. Sono loro due le nuove guide del Partito democratico, indicate o elette ieri. Sarubbo, ex consigliere comunale del Pd, è stato indicato dalla commissione congressuale, che ieri ha effettuato la presa d'atto delle scelte delle assemblee di circolo; ora, entro il 27 febbraio, si dovrà convocare l'assemblea provinciale, che provvederà a eleggere il presidente, la direzione, il tesoriere, e proclamare il segretario provinciale.

Già in un primo documento, Sarubbo parla di «preparare il campo per una ripresa economica, determinare condizioni di equità economica e sociale, ripristinare i livelli occupazionali, rafforzando le politiche attive per l'occupazione e la difesa della produttività in molti settori economici decisivi per lo sviluppo della provincia: chimico-farmaceutico, agroalimentare, artigianato, potenziando anche la rete delle infrastrutture viarie e dei trasporti». Il segretario parla anche dei fondi della programmazione europea e del Pnrr, di alleanze «in accordo con le forze civiche», di «serrato confronto con le rappresentanze organizzate del territorio provinciale»; inoltre, «dove il Pd governa a livello locale, deve palesarsi sempre più la vocazione di organizzazione che sa tenere insieme ideali e concretezza, che contrasta diseguaglianze e favorisce il benessere dei cittadini». Sarubbo segue a Claudio Moscardelli, dimessosi in seguito alle indagini sui concorsi Asl.

Quella di Sarubbo è una candidatura unitaria, sottoscritta insieme da esponenti un tempo anche di correnti differenti, da Enrico Forte a Salvatore La Penna, da Sesa Amici a Maurizio Mansutti, ai Giovani democratici, hanno visto in Sarubbo la figura ideale per portare il Pd fuori da un periodo difficile. «Ho accettato perché la parola fiducia è bella e va ripagata sul campo, senza pensarci su troppo, gettando il cuore oltre l'ostacolo. È giusto provarci e fare la mia minuscola parte affinché torni la speranza», ha scritto Sarubbo su Facebook.

Ma ieri è stata anche la giornata del giovane Leonardo Majocchi, eletto segretario comunale del Pd di Latina, che prende il testimone da Franca Rieti, per due anni difficili alla guida di un partito che ha portato al governo cittadino.

Majocchi - eletto consigliere comunale alle ultime amministrative - ha affidato a Facebook veloci pensieri: «Con la stessa semplicità ritessere il filo di una comunità. Mi piacerebbe introdurre nel partito paradigmi nuovi. Ci vorrà del tempo. Abbiamo grandi responsabilità. Il Partito è aperto. Il Partito c'è. Siamo a disposizione».



