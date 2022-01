Sabato 8 Gennaio 2022, 05:03

IL PIANO

La Regione spiega che gli Ospedali di comunità saranno «strutture sanitarie della rete territoriale a ricovero breve» e che saranno «destinati a pazienti che necessitano interventi sanitari a bassa intensità clinica». In sostanza saranno «strutture intermedie tra la rete territoriale e l'ospedale» e ssranno dotati di norma di 20 posti letto (ma potranno arrivare fino a 40 posti letto). Funzioneranno a gestione prevalentemente infermieristica. Per realizzarli la Regione prevede un investimento complessivo di 10,2 milioni di euro. Saranno una per distretto, trannne nel distretto 5 dove saranno due.

Nel distretto uno ci sarà l'ospedale di comunità di Cori (l'ex ospedale di via Marconi); nel distretto 2, ovvero nel capoluogo, diventerà ospedale di comunità la struttura di via Montesanto; nel distretto 3 verrà ubicato a Sezze nell'ox ospedale di via Bartolomeo; Nel distretto 4, a Fondi, nell'ex ospedale di via Acquachiara; nel distretto 5 due gli ospedali di comunità, uno a Gaeta, in Salita Cappuccini, e a Minturno, in via degli Eroi.

Sono stati pianificati anche gli investimenti per i 102,8 milioni di euro del Pnrr e del Piano Nazionale Investimenti Complementarial Pnrr destinati all'acquisto delle grandi apparecchiature negli ospedali del Lazio. Per la Asl di Latina verranno acquistate in totale 19 apparecchiature: un tomografo, una Gamma Camera, un mammografo, tre angiografi, 9 ecotomografi e 4 apparecchi radiologici. Pianificati anche gli investimenti per per l'adeguamento sismico delle strutture ospedaliere. In questo ambito è stato finanziato un intervento al Santa Maria Goretti per 3,9 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA