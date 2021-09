Mercoledì 8 Settembre 2021, 05:01

CALCIO, SERIE D

Sarà derby nel girone G tra Aprilia e Formia, anche se per conoscere il calendario bisognerà aspettare ancora.

L'Aprilia torna al passato. Il team biancoceleste, che nella passata stagione era inserito nel girone F, in questa che prende il via il 19 settembre, giocherà nel raggruppamento G. Girone che comprende formazioni del Lazio, della Sardegna e della Campania e nel quale i pontini hanno già militato per diversi anni. «Speravamo nel girone F ma alla fine accettiamo il verdetto spiega il direttore sportivo dell'Aprilia Stefano Stigi Tutti i gironi presentano delle difficoltà e nessuno di loro è una passeggiata di piacere. Ognuno ha delle specificità. Alcuni possono sembrare più agevoli ma è il campo che dà le sentenze». Otto sono le formazioni della nostra regione (alle pontine si aggiungono Cassino, Cynthialbalonga, Ostiamare, Real Monterotondo Scalo, Team Nuova Florida e Vis Artena), sette sono quelle con la base in Sardegna mentre Afragolese, Giugliano e Gladiator difendono i colori della Campania. «Sulla carta le squadre più attrezzate sembrano la Cynthia Albalonga, l'Ostia Mare, la Torres con l'aggiunta di qualche sorpresa conclude Stigi - Il girone è insidioso» Domenica 12 per il turno preliminare di Coppa Italia l'Aprilia riceve al Ricci la Nuova Florida. Chi vince accede al primo turno.

L'Insieme Formia, invece, entrerà in scena direttamente mercoledì 22 settembre con il primo turno: sfiderà in trasferta la vincente di Casertana-Gladiator. Nessuna sorpresa per il tecnico Sasà Amato: «Ci aspettavamo il collocamento nel gruppo G composto da squadre esperte e titolate. Ci sarà da lottare, ma l'esperienza acquisita rappresenta sicuramente un punto a nostro favore. Partiamo senza clamori sperando di rivestire il ruolo di mina vagante e confidando anche nell'appoggio del pubblico».

Dario Battisti

Andrea Gionti

