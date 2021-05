1 Maggio 2021

(Lettura 4 minuti)







IL CONFRONTO

La Sapienza rilancia. Ieri, nel corso della diretta web organizzata dal Comune, prima la rettrice Antonella Polimeni, poi il preside della Facoltà di Medicina Carlo Della Rocca e il prorettore con delega per le sedi decentrate hanno ribadito che per l'ateneo più grande d'Europa la sede di Latina resta centrale nei programmi di sviluppo. Sapienza è presente a Latina da 20 anni quando ha raccolto il testimone dall'Università Pontina. Oggi ha un bacino di utenza di 3.500 studenti, tre facoltà (Medicina, Ingegneria ed Economia e commercio), svariati corsi di laurea triennale e magistrale. «Il Polo pontino lo considero un esempio di come le nostre attività di didattica ricerca e assistenza possono essere integrato in maniera forte con il territorio, grazie a una piena condivisione delle strategie di sviluppo e dei progetti con gli enti locali, primo fra tutti il Comune - ha detto la rettrice - andando ad assicurare i medesimi standard come un grande ateneo può garantire. Vogliamo continuare ad essere un punto di riferimento importante dal punto di vista culturale e formativo. Nell'ottica di un ampliamento delle strutture e assicurare un miglioramento dei servizi abbiamo previsto ristrutturazioni e nuove opere».

«Sono cresciuti i numeri e anche la percezione dell'università a Latina - spiega il sindaco Coletta - grazie ai docenti che si sono alternati e che hanno dato spessore ai corsi di laurea. Ora i ragazzi scelgono Latina convintamente, è una realtà a misura d'uomo con un ateneo importante». In 20 anni sono stati raggiunti obiettivi importanti, Carlo Della Rocca lo sottolinea. «Latina è una scommessa vinta per Sapienza e per la città. Abbiamo fatto tante cose in pochi anni. Ma altre ne vogliamo fare. Su latina si può continuare a scommettere, i dati ce lo dicono». L'appuntamento è per il 2032, il centenario della città.

I NUOVI CORSI

L'ultimo corso di laurea è partito a settembre 2020: Chimica e tecnologie farmaceutiche, «perfettamente integrato nel territorio» come ha detto il sindaco, che Latina ha conquistato grazie al lavoro preparatorio messo in campo proprio da Della Rocca e Bonifazi, d'intesa con Coletta e l'assessora Crstina Leggio. Il nuovo obiettivo è ancora più ambizioso («E più complicato da raggiungere» ha ammesso Bonifazi): un corso di laurea in inglese in Agricultural Environmental Engeneering, che punta non solo a formare professionalità per le vocazioni agricole del territorio, ma anche a far crescere le aziende del settore sperimentando nuovi metodi e nuove tecniche. «Perché questo è il segreto dei corsi di successo - ha detto ancora Bonifazi - dare modo ai giovani di acquisire in loco professionalità tali da poterle poi sfruttare in tutto il mondo, dalla Spagna alla Napa Valley»

IL CAMPUS

E' il progetto più ambizioso e prevede la realizzzione di cento alloggi per studenti, una mensa e sale studio nell'ex campo profughi. «Contiamo di vederlo realizzato entro la fine del 2022» ha spiegato ieri Giuseppe Bonifazi. Due gli edifici che verranno ristrutturati: uno con i cento posti letto per gli universitari, l'altro destinato a servizi. In tutto 9 milioni di euro di investimento, tutti a carico della Sapienza.

VILLA FOGLIANO

E' la notizia del giorno. Proprio ieri il Cda della Sapienza è stato chiamato ad esprimersi sull'accordo di Programma per la riqualificazione e il riutilizzo della dimora storica della famiglia Caetani a Fogliano. Quello che oggi è un rudere che sta cadendo a pezzi diventerà un polo universitario. Non ci sarà solo Sapienza, all'accordo che vede l'Agenzia del Demanio come capofila in quanto proprietario del bene, e il Comune di Latina come promotore, partecipano infatti anche l'Università della Tuscia e l'Università Roma 3. Obiettivo creare un polo di ricerca sulla sostenibilità ambientale, tema oggi centrale.

I SERVIZI

E' quello che chiedono i ragazzi: più posti per studiare, una mensa, dotazioni tecnologiche nelle aule e nelle biblioteche. Ieri lo ha ribadito la neo coordinatrice del forum dei giovani Maria Gabriella Taboga. Sapienza oltre al Campus ha avviato altri lavori: nuovi laboratori didattici a Ingegneria, nuovi spazi per Medicina con il recupero dell'ex Falegnameria e dell'ex Tipografia (beni che sono stati da poco consegnati dal Comune a Sapienza per avviare i lavori).

LA PARTNERSHIP

Il sodalizio tra Comune e Università Sapienza ha già portato ad ottenere dall'Unione europea un finanziamento milionario per il progetto Upper, ma ora vede in campo i due soggetti per il Distretto della salute che punta ad ottenere i fondi dal nuovo Piano di resilienza nazionale. Anche per questo Sapienza è entrata nel tavolo Latina Next Generation per raccogliere iniziative e far convergere investimenti pubblici e privati. «Essere una città universitaria significa proprio questo, mettere a sistema le competenze preziosissime di ricerca e sviluppo, e farlo disposti a sperimentare e modificare» spiega la Leggio. L'importante, come insegna il metodo scientifico, è raggiungere l'obiettivo.

Vittorio Buongiorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA