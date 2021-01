© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOSiti off line, accessi alle piattaforme impossibili e un bel problema per chi doveva sostenere esami universitari o addirittura discutere la tesi di laurea. Da mercoledì le attività dell'università La Sapienza sono praticamente bloccate e ci sono disagi anche per la sede di Latina e per gli studenti pontini. Ieri infatti nell'ateneo più grande d'Europa ieri lezioni, sedute di laurea ed esami sono stati sospesi per tutto il giorno a causa di un guasto al sistema informatico che si trascina ormai da giorni. «Lezioni, sedute di laurea ed esami che prevedono l'utilizzo dei servizi informatici, sono sospesi a causa di un guasto al sistema informatico. Sono, inoltre, prorogate le scadenze di prenotazione agli esami e alle sessioni di laurea» ha spiegato ieri la rettrice Antonella Polimeni in un messaggio alla comunità universitaria nel quale spiega che «visto il prolungarsi dell'indisponibilità dei servizi informatici» si è ritenuto opportuno sospendere lezioni lauree ed esami. «Sarà nostra cura comunicare la ripresa delle attività non appena il Centro InfoSapienza avrà ripristinato i servizi informatici».Si sperava che il problema potesse essere risolto in giornata, ma in serata la doccia fredda. InfoSapienza ha comunicato agli studenti che «le attività tecniche per il ripristino dei servizi informatici stanno proseguendo con la programmazione di interventi di sostituzione di parti mal funzionanti», ma «l'indisponibilità dei servizi si protrarrà anche per la giornata di domani (oggi, ndr)». L'ateno però ha voluto ribadire che «i disservizi non sono causati da alcun attacco di sicurezza informatica nè tentativo di accesso ai dati di Sapienza» ma da un guasto, seppure di notevole entità. Solo le sedute di laurea in presenza potranno svolgersi «ma solo se non comportano l'utilizzo di strumenti informatici» ha spiegato l'ateno rispondendo a una delle domande degli studenti sulla pagina social., mentre «le informazioni sulle proroghe saranno comunicate dopo il ripristino dei sistemi». Comprensibile l'ira di molti studenti. «Vergogna, una cosa del genere nel 2021 è inconcepibile, essere avvisati alle 21,30 del giorno prima la discussione della tesi, non tenendo conto dello stress e la tensione degli studenti, degli sforzi economici dei genitori». Ma c'è anche chi pensa ai tempi: «Voglio proprio vedere a quando si posticiperanno queste lauree, qui ci sono in ballo anche scadenze di master e non si scherza». E c'è chi paventa un «ricorso collettivo» con richiesta di danni.