Venerdì 10 Settembre 2021, 05:02

IL PROGETTO

Per Natale lo skate park del parco Santa Rita di Latina potrebbe essere realtà. La giunta ha approvato con propria delibera il progetto definitivo, del costo di poco inferiore ai 150mila euro (per i soli lavori) il che consentirà anche di svolgere una gara più snella e veloce; una affidati, i lavori dureranno 47 giorni naturali (due mesi circa di durata).

Secondo l'esperto del settore che ha realizzato il progetto «lo skate park è teso non solo a realizzare uan struttura sportiv nuova e fortemente richiesta dalla cittadinanza, bensì si pone l'obiettivo più lungimirante di riqualificare un intero quadrante del parco, restituendolo aggiornato nell'uso, nei percorsi e nel decoro». In questo modo, «diverrà luogo di aggregazione nel rispetto delle essenze arboree e delle morfologie preesistenti. Nello specifico, sarà realizzata un'area di sedime di circa 1.900 metri quadri, necessaria per accogliere gli impianti e i servizi, nella quale sorgerà il nuovo, parco, che avrà una superficie di circa 800 metri quadri». Entrando nello specifico di come sarà costruita la pista, «le parti che la compongono sono un ibrido tra strutture specifiche delle skateplaza, riproduzioni di piazze con arredi urbani utilizzabili con lo skateboard, e strutture più fluide e più curve tipiche dei flow park, piste specifiche caratterizzate da forme sinuose e curvilinee. Gli ostacoli street sono principalmente muretti provvisti di angolare metallico che permettono lo scivolamento della tavola su di esso e passamani, detti anche rails, a sezione tonda o squadrata. Tutte queste strutture presentano diverse altezze e diversi orientamenti, per favorire la progressione di tutti gli utenti del park. Il principiante si potrà approcciare a strutture più facili e successivamente potrà utilizzare quelle più difficili. Le strutture, o più propriamente forme, del flow sono principalmente gobbe e bump, rampe inclinate e rettilinee, e vanno a creare la parte di percorrenza principale. Tutta la pista è stata, comunque, progettata rispettando i dettami delle normative della Federazione Italiana Sport Rotellistici (Fisr) e pertanto potrà essere certificata e ritenuta sicura ed idonea sia per l'attività sportiva dilettantistica sia per eventuali gare».

LA SCELTA

Inizialmente previsto presso la vecchia area della pista di pattinaggio del parco Falcone e Borsellino, si è deciso poi di posizionare lo skate park presso il parco Santa Rita e questo «per poterlo realizzare più grande, con i criteri richiesti per gare anche importanti, e per poterlo dotare in futuro anche di tribune per gli spettatori - spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Emilio Ranieri - E' stata fatta una approfondita e attenta valutazione di impatto acustico, non solo in relazione alle abitazioni limitrofe ma anche alla scuola vicina, per tenere conto di ogni fattore». I fondi sono tutti di Bilancio comunale, ma, «se poi vorremo implementare ulteriormente la struttura, non esiteremo a chiedere finanziamenti».

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA