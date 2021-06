Giovedì 24 Giugno 2021, 05:02

Si terrà nello splendido scenario di Vigna la Corte, a San Felice Circeo, sabatodalle 20, L' Aperitivo di Pancani, lo spazio della rassegna Mediterranea 2021 dedicato a temi di attualità. L'incontro sarà condotto da Andrea Pancani. Tema della serata inaugurale Oltre il vaccino: la sanità post covid 19. Saranno trattati i possibili scenari che si prospettano in Italia alla luce dei risultati della campagna vaccinale. Ospiti dell'incontro: il sottosegretario di Stato al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri, il sindaco del Comune di San Felice Circeo Giuseppe Schiboni, il presidente di Farmindustria e AD di Janssen Italia Massimo Scaccabarozzi, l'assessore sanità e integrazione Socio-Sanitaria Regione Lazio Alessio d'Amato e il direttore dello Spallanzani Giuseppe Ippolito. Un parterre di eccezione per una serata che, di fatto, apre questa rassegna che terrà compagnia a cittadini e turisti per tutta la stagione. All'ordine del giorno un tema di stretta attualità che non può non offrire importanti spunti di approfondimento e di riflessione. Anche perché quella che è appena iniziata si spera sarà un'estate all'insegna della spensieratezza senza mai perdere di vista le norme finalizzate al contenimento della diffusione del covid 19.

E.Pie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA