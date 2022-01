Lunedì 17 Gennaio 2022, 05:03

Parte l'Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi di 54,2 milioni di dollari) che scatta sui campi in cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana. C'è attesa per l'esordio della 23enne russa Liudmila Samsonova, che sfida domani nel primo turno Emina Bektas, la 28enne americana di origine bosniaca, 246^ nella classifica Wta: in carriera ha vinto quattro tornei nell'individuale (l'impresa più bella la ottenne nel 2017 al Coleman Vision Championship Albuquerque nel Nuovo Messico) e ventuno di doppio nel circuito Itf. Un incrocio non facile per la possente ragazza dell'Est seguita in terra australiana dal suo coach, il latinense Daniele Silvestre, che l'allena al Nascosa. La trasferta continentale della numero 38 nel ranking era iniziata la scorsa settimana nei tornei di Melbourne e Adelaide: nel primo, dov'era testa di serie numero 5, è uscita nei sedicesimi (3-6, 7-6) per mano della tedesca Andrea Petkovic e nel secondo si è inchinata (3-6, 6-3, 3-6) nei quarti alla statunitense Madison Keys. La Samsonova ha chiuso il 2021 alla grande dopo aver trascinato le sue compagne al successo nella prima edizione della nuova Fed Cup, battendo in finale per 2-0 la Svizzera.

