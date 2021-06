CALCIO

Si è disputata ieri pomeriggio presso l'impianto sportivo Ivano Ceccarelli' di Latina la prestigiosa amichevole tra i padroni di casa della Samagor, gruppo 2007-2008, e la formazione giovanile della Roma con ragazzi nati nel 2008 allenati da Andrea Conti. E proprio la compagine pontina si è resa protagonista di un'ottima gara, ottenendo un successo 3-0 firmato dalla doppietta di D'Alessio e il gol di Freguglia. Un test che ha dato utili indicazioni al tecnico Ferullo, quello giocato contro il club capitolino con cui la Samagor ha da tempo stabilito un rapporto di affiliazione. Spettacolo in campo e tanto pubblico, rigorosamente distanziato, presente sugli spalti per applaudire le giocate dei giovani atleti nerazzurri e giallorossi. Si chiude così una settimana particolarmente intensa per i pontini che si sono messi in luce anche nel torneo di Fiumicino che si è tenuto lo scorso 2 giugno, nel quale erano presenti diverse società professionistiche. Ad alzare al cielo il trofeo sono stati i 2008 di Morgagni, abili nel battere proprio la Roma in finale 3-1, dopo aver superato i padroni di casa del Fiumicino e il Pescara. Bene anche i 2013 di mister Gentile che hanno steso nell'ultimo atto il Fiumicino 6-4, dopo aver messo ko anche i giallorossi nelle gare precedenti. Buona prestazione anche per i 2010, sconfitti solamente in finale dalla Roma, così come hanno fatto bella figura anche i 2012 di Tabanelli che, dopo aver superato due volte la Roma, si sono posizionati sul gradino più basso del podio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA