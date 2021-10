Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:02

IL COMIZIO

«Nei prossimi cinque anni servono sindaci rapidi, onesti sì, ma che sappiano parlare di ospedali, porti, raccolta differenziata; serve una città sicura, per donne e ragazze e che possano uscire di casa all'ora che vogliono e vestite come vogliono; alcuni hanno detto che ci va a fare Salvini a Latina, non è importante: non hanno capito un ca..o, per me Latina è importante. Calenda se ne stia pure ai Parioli, la Raggi con i cinghiali, io sto qui». Così Matteo Salvini, segretario della Lega, ieri sera in piazza Dante, ha lanciato la chiusura della campagna elettorale di Vincenzo Zaccheo, candidato sindaco di Latina per il centrodestra. Salvini, incalzato da Zaccheo, ha confermato «il mio impegno per una legge per il centenario di Latina», e ha anche lanciato una battuta su Claudio Durigon, ex sottosegretario, dimessosi un mese fa per la frase sul ridare al parco Falcone e Borsellino il nome di parco Arnaldo Mussolini: «Durigon per Latina ha fatto e farà tanto, e si occuperà di tutto, tranne che di toponomastica». Il leader leghista ha poi toccato temi nazionali, dallo scandalo che ha colpito Luca Morisi, ex spin doctor della Lega, definendo «guardoni alcuni giornalisti e alcuni politici che spiano dal buco della serratura», della condanna dell'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, delle ipotesi di revisione del catasto («È immorale pensare di aumentare le tasse sulla casa»), chiedendo infine a Zaccheo «attenzione alle famiglie socialmente deboli colpite dalla crisi, agli artigiani, ai commercianti». Dal canto suo, Zaccheo ha toccato i temi del recovery fund («Proporrò una cabina di regia per la gestione dei fondi, è finito il tempo di un uomo solo al comando), lanciando anche una battuta: «Salvini deve sapere che questa è la città dell'integrazione, dell'accoglienza, della solidarietà». Rilanciando poi le sue idee sulla «fortezza culturale della città nel centro storico, con i palazzi di fondazione da adibire a sedi universitarie: la città può crescere sotto il profilo culturale, ma anche sotto il profilo economico. Ma soprattutto la cultura fa crescere una comunità e noi abbiamo una comunità giovane». Sul palco insieme a Zaccheo e Salvini anche tutti i candidati della lista della Lega, nonché europarlamentari come Anna Bonfrisco e Antonio Rinaldi, e consiglieri regionali, a partire dal capogruppo leghista alla Pisana, Angelo Tripodi, al sindaco di Anzio, Candido De Angelis, che ha definito Zaccheo «un uomo in grado di gestire subito i fondi che arriveranno dall'Europa, perché conosce bene la macchina amministrativa», al deputato Claudio Durigon, che, puntò subito su Zaccheo un volta bocciata dai partner di coalizione la candidatura di Giovanna Miele: «Lui è stato subito il mio sindaco».

Andrea Apruzzese

