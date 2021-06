L'INTERVENTO

Percorrere via dell'Agora, soprattutto il tratto a ridosso dell'incrocio con via Isonzo, è un'esperienza che ricorda le montagne russe ma con sobbalzi decisamente meno prevedibili. È fastidiosa per chi la percorre in auto e pericolosa per chi è in bici o in moto. La causa? Il manto stradale letteralmente sollevato dalle radici dei pini. Come per via della Rosa e via Epitaffio da anni residenti e cittadini che la percorrono abitualmente protestano, ora è arrivato di ripristinare l'asfalto lungo l'arteria che unisce via del Lido con via Isonzo. Il problema è che se si riasfalta senza intervenire sulle radici tra qualche anno, e forse meno, la situazione tornerà ad essere disastrosa.

Dunque si tagliano i pini? No, dopo la dolorosa esperienza di viale Italia e quella di viale Mazzini, l'amministrazione comunale ha deciso di percorrere un'altra strada per tutelare gli esemplari di pino domestico, si è deciso quindi di intervenire sulle radici. Sottolinea l'amministrazione comunale nella determina che riguarda via dell'Agora che la sola lavorazione di fresatura e rifacimento del manto stradale, avrebbe comportato nel tempo il verificarsi del medesimo deterioramento della pavimentazione, si è quindi ritenuto di procedere con un intervento di contenimento, potatura e disinfezione delle radici degli alberi, dopodiché sarà posizionata una barriera radicale. Vediamo nel dettaglio i lavori: prima di tutto il taglio netto delle radici all'altezza della cordonata e la disinfezione dei tagli con perossido di ossigeno; il telo antiradice posizionato a circa 50 centimetri di profondità nel lato interno ha una sottile lamina in rame, che - si legge nella determina del Servizio Decoro, Manutenzioni e Qualità urbana - essendo fitotossico per le radici causa l'interruzione della loro crescita verso la barriera. Questo in sostanza impedirà lo sviluppo dell'apparato radicale impedendo il dissesto della nuova sede stradale.

Un intervento che necessita dell'ausilio di un esperto in una materia così specifica e che è stato affidato, attraverso il Mepa, il mercato elettronico della pubblica amministrazione, al dottor Gian Pietro Cantiani di Frascati per un importo di 7.964 euro. Uno dei problemi che si pone in questi casi è quello di mantenere la stabilità degli alberi ad alto fusto, è necessario quindi che l'intervento sulle radici venga effettuato da tecnici esperti per non compromettere la salute della pianta e la sicurezza per chi transita lungo la strada.

