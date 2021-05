14 Maggio 2021

(Lettura 3 minuti)







BASKET

Altro che mercoledì da leoni. Il quinto turno nel girone Blu della serie A2 del basket maschile giocato l'altro ieri, è stato il compendio delle tante contraddizioni che il campionato sta vivendo al tempo del Covid-19. All'ora di pranzo è andata in scena la sfida Capo d'Orlando-Rieti, con i laziali che hanno giocato 40' con 5 giocatori (gli altri fuori per Covid o infortuni) come in tutte le loro gare del girone Blu. Risultato: 90-69 per gli isolani, Orlandina salva; quinta sconfitta e condanna ai play-out per Rieti. All'ora del tè si doveva giocare Casal Monferrato-San Severo, ma anche qui la pandemia ci ha messo lo zampino: gara rinviata a data da destinarsi per due positività nel grippo squadra di San Severo, messo sotto quarantena dalla Asl.

LATINA ASSENTE

All'ora di cena, ecco la Benacquista Latina, sul parquet di Orzinuovi provincia di Brescia: qui nessun problema legato la Covid, ma i pontini sono scesi in campo senza il pivot Abdel Fall (mano fratturata) e l'ala Gabriele Benetti, bloccato da un risentimento articolare. Benetti, nell'andata con Orzinuovi, fu il match winner con 20 punti: un forfait decisivo. Le assenze più pesanti, però, sono state quelle dei presenti: l'approccio mentale dei pontini al match è stato pessimo, gli orceani sono partiti 16-4 e hanno spinto fino all'ultimo secondo, chiudendo sul 97-61. Orzinuovi salva, Latina ancora no. Il coach Franco Gramenzi, duro dopo la sconfitta incassata il 2 maggio a Capo d'Orlando (91-74) più comprensivo dopo il 66-87 casalingo dell'8 maggio con Casal Monferrato, stavolta sembra quasi rassegnato: «In questo momento, sia per le assenze, che per la condizione di alcuni giocatori, non possiamo competere con le altre squadre - sottolinea il tecnico - dobbiamo stringere i denti e provare a conquistare i due punti in palio domenica per avere la matematica certezza della permanenza in questa categoria».

LA SITUAZIONE

In tutto questo caos, poche le certezze tante le attese. Nel gruppo Blu, dove le prime 4 si salvano subito, ma le ultime due si giocheranno la salvezza nella coda dei play-out, sono già salve Orzinuovi e Capo d'Orlando, mentre Rieti è condannata ai play-out. Restano in lizza Casal Monferrato (10 punti) Latina (8) e San Severo (6). I pontini devono giocare domenica con l'Orlandina, Casale con San Severo e Rieti mentre a San Severo restano le partite con Casale e Orzinuovi. La Benacquista, per conquistare la permanenza in A2 con le proprie forze, dovrà battere dopodomani i siciliani, ma il regolamento potrebbe aiutare i nerazzurri.

CAVILLO VINCENTE?

Nella delibera 290 dell'ultimo Consiglio Federale (26 marzo 2021) la Fip ha stabilito, riguardo i campionati dilettantistici maschili (A2 e B) e femminili (A1 e A2) che «Tutte le partite non disputate nei tempi previsti per motivi inerenti le disposizioni contenute nel Protocollo sanitario competizioni Fip, nelle normative speciali previste per situazioni particolari o per decisione delle Asl, saranno annullate senza ulteriori sanzioni accessorie: la classifica finale della suddetta fase sarà redatta in base al criterio di quoziente tra vittorie raggiunte e numero di partite giocate». In soldoni, qualora Latina dovesse perdere con l'Orlandina, chiuderebbe con 4 gare vinte su 10: quoziente 0,4. Casal Monferrato, in caso di sconfitta con Rieti, avrebbe 5 vinte e 5 perse (0,5) mentre San Severo (3 vinte su 8 giocate, 2 non disputate) avrebbe un quoziente di 0,375. Nell'omologazione arrivata di ieri, la partita Casale-San Severo non è stata considerata, perciò la Benacquista dovrà scendere in campo dopodomani per vincere e salvarsi con le proprie forze, ma se l'interpretazione delle delibera 290 è corretta, il giudice sportivo martedì prossimo potrebbe omologare sullo 0-0 le 2 gare non giocate da San Severo, condannando i pugliesi ai play-out. Sarebbe l'ultima di una serie di ingiustizie in una stagione surreale.

Stefano Urgera