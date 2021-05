8 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







BASKET, SERIE A2

Nell'A2 del basket maschile inizia oggi con la sfida Benacquista Latina-Novipiù Casal Monferrato (Palabianchini, ore 18, porte chiuse) l'ultima settimana della seconda fase del torneo, quella definita a Orologio, al termine della quale si conosceranno le 16 squadre che disputeranno i play-off, le 6 subito salve, le 4 che si giocheranno la salvezza nei play-out, e la prima delle 3 retrocesse.

LA SITUAZIONE

Nei due recuperi giocati in settimana, la Kienergia Rieti ha perso sia a Casale che a Orzinuovi, rimanendo inchiodata in coda al girone Blu, quello dove le prime 4 si salveranno e le ultime 2 scivoleranno nei play-out. La doppia sconfitta reatina è già salita alla ribalta come uno degli episodi più controversi nella storia della pallacanestro italiana.

La Kienergia, falcidiata da Covid e infortuni, ha presentato 8 cestisti a referto contro Casale (sconfitta 86-84) e appena 6 con Orzinuovi (sconfitta 94-63) finendo entrambe le gare con 4 giocatori sul parquet. La situazione grottesca, ha suscitato la solidarietà di tutti i club del campionato, ma è stata ignorata finora dai vertici di Lega e Fip, ancora fossilizzati sul dogma che tre squadre dovevano retrocedere da regolamento e tre retrocederanno. La maggior parte dei club chiedono, invece, il blocco delle retrocessioni, perché il campionato è stato pesantemente falsato da una serie di eventi legati al Covid. Imprenditori e sponsor hanno garantito, pagando di tasca propria, la presenza in campo dei giocatori: chiunque retroceda dopo una stagione così bizzarra, sarà penalizzato ben oltre i propri demeriti.

La situazione al termine dell'andata: nel girone Blu Capo d'Orlando guida la Classifica a quota 10, Latina insegue a 8 in compagnia di Orzinuovi e Casale, Rieti chiude a 4 con San Severo

MATCH BALL

Prendendo in prestino un abusato temine tennistico, per la Benacquista oggi si tratterà quindi del primo match-ball: in caso di vittoria la salvezza sarebbe quasi assicurata. I pontini hanno vinto entrambi i confronti diretti con San Severo e hanno 1-1, ma saldo canestri attivo con Rieti. Vincendo stasera Latina potrebbe essere solo agganciata dalle ultime due, a patto che Rieti e San Severo vincano entrambe le 3 le gare rimanenti: «Ci attende una sfida tosta, molto fisica - sottolinea Marco Passera, play dei nerazzurri - già all'andata Casale aveva giocato duro e ora, con il recupero del pivot Camara, arriverà al completo. Dovremo essere bravi a reggere l'urto: siamo in dirittura d'arrivo, vediamo il traguardo e vogliamo raggiungerlo. E' stata una stagione difficile da tanti punti di vista, ora però la meta è lì a un passo: dobbiamo conquistare la permanenza in A2 prima possibile. Le nostre motivazioni, dovranno fare la differenza». Latina sarà priva, come dall'inizio della seconda fase, dei pivot Abdel Fall e Luca Bisconti, infortunati. Dopo il match odierno, la Benacquista giocherà a Orzinuovi mercoledì 12 e ancora in casa con l'Orlandina domenica 16 maggio. Una vittoria dovrebbe bastare, meglio subito per non rifugiarsi in ultime spiagge.

Stefano Urgera

© RIPRODUZIONE RISERVATA