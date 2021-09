Sabato 11 Settembre 2021, 05:03

Un Giro d'Italia a nuoto per i diritti delle persone con disabilità. È quello che sta compiendo Salvatore Cimmino, il 56enne di Torre Annunziata che, a causa di un osteosarcoma, a soli 15 anni è stato costretto all'amputazione della gamba a metà del femore e all'età di 41 anni, sotto consiglio medico, ha cominciato a nuotare, senza essere mai stato in acqua prima di allora. Dopo otto mesi effettuò la sua prima traversata Capri-Sorrento di 22 chilometri senza l'ausilio di protesi performanti. Da allora le campagne finalizzate ad attirare l'attenzione sui problemi del mondo della disabilità non si sono più fermate e lo hanno visto protagonista di numerose imprese in Italia ed all'estero, lottando per i diritti delle persone con disabilità e la rimozione delle barriere architettoniche. Quest'anno Salvatore sta realizzando un Giro d'Italia a nuoto «contro tutti i diritti violati» di 19 tappe, fino al prossimo mese di ottobre, per un totale di 400 chilometri. E oggi il Giro approda anche a Sperlonga e Gaeta, con la tappa che parte alle 10 dal porto di Sperlonga e arriva intorno alle 14 alla spiaggia di Serapo a Gaeta, organizzata dalle sezioni di Lega Navale Italiana delle due cittadine costiere. Ieri Salvatore Cimmino è stato ospite del Comune di Gaeta, dove ha illustrato - in un incontro nell'aula consiliare al quale hanno partecipato i sindaci di Gaeta e Cassino, Cosmo Mitrano ed Enzo Salera, il delegato allo Sport di Gaeta, Gigi Ridolfi, docenti dell'Università di Cassino e dell'Unicas e rappresentanti della Scuola Nautica della Guardia di Finanza le finalità del Giro che tocca molte delle principali coste italiane. Una targa è stata donata all'atleta campano da Alessandra Sannella dell'Università di Cassino. Per l'occasione l'ateneo ha organizzato al Castello Angioino due conferenze sulla Accelerazione del cambiamento climatico e tutela dell'ecosistema e su La frontiera della giustizia sociale e tecnologia al servizio della disabilità.

Andrea Gionti

