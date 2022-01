Giovedì 13 Gennaio 2022, 05:01

Saltano le partite per il Covid, salta pure Dwayne Lautier. Ieri, con un laconico comunicato, la Benacquista Latina ha dato il benservito alla guardia di passaporto anglo-francese, che nelle sei gare giocate in maglia nerazzurra (cinque vinte, una persa) ha viaggiato a 9 punti, 2 rimbalzi, 3 assist, 2 palle perse in 25 minuti di impiego. Lautier aveva un accordo bimestrale che scadeva il 10 gennaio e il club pontino, dovendo scegliere se confermarlo fino a fine stagione oppure cercare alternative, ha scelto al seconda strada. In effetti, al netto della prima gara con Ferrara dove ha debuttato con 15 punti e 24 di valutazione, il suddito di Sua Maestà Elisabetta II non ha mai convinto appieno (2/15 da tre e 13 palle perse in 6 gare i nei più vistosi) in un ruolo poi dove con Henderson, Mouaha e Veronesi Latina ha dimostrato di essere già ben coperta: «Il rinvio di due giornate per Covid non ha aiutato né noi né il giocatore - spiega il coach Franco Gramenzi - se avessimo giocato le partite del 2 e del 9 gennaio Lautier avrebbe avuto due occasioni per fugare qualche dubbio. Abbiamo fatto una scelta, ora cerchiamo sul mercato un sostituto, sempre nel settore delle guardie». Latina non giocherà domenica prossima con Scafati, che ha chiesto il rinvio della gara per Covid (spostata al 9 febbraio) e nella trasferta in cartello a Chiusi il 23 gennaio dovrà giocare con un solo straniero, visto che i nuovi tesseramenti saranno validi dal 24 in poi. La Benacquista, che non ha avuto finora criticità da pandemia, sta pagando come nella passata stagione una sosta troppo lunga: «Avevamo trovato un buon equilibrio - conferma Gramenzi - e le 4 vittorie nelle ultime 4 gare erano la dimostrazione della nostra crescita. Ora se tutto va bene torneremo in campo dopo oltre un mese dall'ultima partita giocata. Speriamo di chiudere presto col nuovo straniero così almeno avremo un paio di settimane per inserirlo nel gruppo, in vista di un mese di febbraio che tra gare in calendario e recuperi che ci attendono si prospetta decisivo per il futuro della stagione».

Stefano Urgera

