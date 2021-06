1 Giugno 2021

Sabaudia si conferma capitale del remo, almeno in Italia. Da venerdì 4 a domenica 6 giugno, infatti, la Città della Dune farà da cornice alla terza prova di Coppa del Mondo i canottaggio, ultimo atto internazionale prima dei Giochi Olimpici di Tokyo. Un appuntamento prestigioso che si disputerà su un palcoscenico naturale di rara bellezza, ovvero il Lago di Paola: lo start ufficiale della kermesse è prevista nella giornata di venerdì alle 9.30. Ieri mattina si è tenuta in diretta Facebook la consueta conferenza stampa di presentazione moderata da Luca Broggini, speaker ufficiale della Federazione Italiana Canottaggio e voce di Eurosport per questa disciplina.

GLI INTERVENTI

Il primo ospite a prende la parola è stato il sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi, che non è riuscita a nascondere la sua grande soddisfazione per la buona riuscita dell'organizzazione di una manifestazione di vitale importanza per il territorio pontino e per tutto il Lazio. «Sabaudia saprà essere sicuramente all'altezza, da sempre ha fatto gioco di squadra e continuerà a farlo nel corso dei prossimi anni: Saremo pronti, come lo siamo stati, a candidarci anche per altri eventi importanti - ha dichiarato -. Abbiamo sposato lo sport, in questo caso il canottaggio, sin dall'inizio e siamo fieri di averlo fatto con grande passione e determinazione. Il mio unico rammarico è legato all'assenza del pubblico, speriamo che nel 2022 ci siano condizioni migliori per poter permettere a tutti i tifosi e agli appassionati di prendere parte alle competizioni». A seguire l'intervento di Roberto Tavani, delega allo sport Presidenza Regione Lazio. «L'impegno è stato e sarà totale. La terza prova di Coppa del Mondo di Sabaudia rappresenta un qualcosa di molto importante per la nostra comunità e in un momento dove si lotta strenuamente per tornare alla normalità, sapere che un lembo meraviglioso della nostra terra ospiterà una manifestazione di così alto spessore è motivo di grande orgoglio. I miei complimenti vanno ai tecnici e ai dirigenti dei vari Enti per la collaborazione e il grande lavoro svolto». Parole condivise in toto da Domenico Vulcano, vice presidente della Provincia di Latina: «Sabaudia vuole rilanciare un territorio attraverso questo appuntamento e con lei Provincia e Regione, che non hanno mai smesso di stare al fianco di una città che sta dimostrando di essere molto attiva sotto ogni punto di vista».

L'orgoglio del presidente del comitato organizzatore Alessio Sartori è evidente: «Ho vissuto questo tipo di emozioni da atleta sottolinea il campione olimpico - ora invece sono dietro una scrivania impegnato a coordinare personalità ed enti affinché tutto possa andare nel migliore dei modi. Ringrazio chi ha messo passione ed entusiasmo per questa causa, avere una tappa di Coppa del Mondo qui ci rende felici e non vediamo l'ora di assistere alle gare. Sono certo che sarà un grande spettacolo».

IL PRESIDENTE

Oltre alle istituzioni, però, un ruolo fondamentale lo ha avuto anche la Federazione Italiana Canottaggio ed il presidente, Giuseppe Abbagnale. «Quando lo scorso anno la pandemia ha cancellato la prova di Coppa del Mondo, non ci siamo persi d'animo. Ci siamo subito proposti affinché Sabaudia potesse avere quello che meritava. Così è stato e noi siamo felici, perché questa cittadina, oltre a Varese e Gavirate, sarà al centro delle manifestazioni internazionali che nei prossimi anni la Federazione metterà in cantiere. L'Italia remiera vuole continuare a crescere e questa importante sinergia con il Comune di Sabaudia può soltanto che fare del bene a tutto il nostro movimento. Non resta che aspettare la tappa, assisteremo a gare di altissimo profilo, uno spettacolo sportivo che ci auguriamo possa incantare il mondo».

