VOLLEY, A3

Il Gestioni & Soluzioni Sabaudia ha chiuso il girone d'andata vincendo (2-3) in trasferta con il Palmi nel recupero della terza giornata del campionato, gara non giocata a novembre a causa del Covid. Con 23 punti il solito Jakob Link è stato il miglior realizzatore del Sabaudia e il top-scorer della partita insieme a Laganà del Palmi (23 punti, con un muro e un ace). Dopo aver perso il primo set, con i padroni di casa efficaci a chiudere in 25 minuti (25-20), la formazione di Sabaudia ha rimesso in equilibrio la partita grazie un secondo parziale di grande carattere strappato (23-25) in mezzora: Sabaudia ha spinto tanto con la battuta, toccando anche una marea di palloni a muro. Nel terzo spicchio di partita, giocato punto a punto specie nel finale, ancora una volta è stata Sabaudia a spuntarla con una risposta importante nel momento decisivo del set (22-25), uno scatto che ha visto i pontini bravi a farsi sentire a muro e con cinque ace totalizzati tutti nei primi tre set (con protagonisti Focosi e il palleggiatore Schettino) sui sei complessivi. Dopo aver capovolto l'incontro da 1-0 a 1-2 la formazione di coach Sandro Passaro, ha iniziato il quarto parziale subendo uno svantaggio inaspettato (6-1) che ha pregiudicato l'andamento della partita e che ha permesso al Palmi di rimette ancora in equilibrio la sfida (25-16) portandola sul 2-2. Al tie-break la maggiore consistenza del Sabaudia è venuta fuori con i pontini che hanno passeggiato (8-15) in un quarto d'ora.

IL TABELLINO

Franco Tigano Palmi: Porcelli 21, Morelli, Garofalo 13, Parisi 2, Carbone 9, Cormio 3, Laganà 23, Remo 10, Carbone, Di Carlo (lib.). Ne: Amato, Limberger, Concolino, Guarienti. All. Polimeni

Gestioni e soluzioni Sabaudia: Palombi, Focosi 16, Cerasoli, Baciocco 3, Astarita 13, Pomponi, Lucarelli 12, Frumuselu 8, Tognoni 1, Link 23, Schettino 4, Fortunato (lib.), Meglio (lib.). Ne: Mastracci. All. Passaro Arbitri: Pecoraro e Ciaccio Parziali: 25-20 (26'), 23-25 (30'), 22-25 (27'), 25-16 (26'), 8-15 (16')

Giuseppe Baratta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA