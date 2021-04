6 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







L'EVENTO

Conto alla rovescia verso i campionati Europei di canottaggio che si svolgeranno dal 9 all'11 aprile, sulle acque del campo internazionale di Varese-Schiranna, rigorosamente a porte chiuse per via dell'emergenza sanitaria in corso. Vedremo in gara 21 barche azzurre con l'Italia, per numero di equipaggi iscritti, davanti alla Gran Bretagna ed all'Olanda, con 18, e alla Germania, con 16. Alla competizione continentale parteciperanno 629 atleti in rappresentanza di 35 nazioni con la delegazione azzurra formata, tra uomini e donne, da ben 65 atleti molti dei quali appartenenti a società sportive che hanno sede a Sabaudia.

Il direttore tecnico Francesco Cattaneo ha già ufficializzato le formazioni che vedremo in gara. Per la categoria senior sul due senza troveremo la consolidata coppia delle Fiamme Gialle composta dal terracinese Matteo Lodo e da Giuseppe Vicino. Sul doppio salirà Luca Chiumento delle Fiamme Gialle.

Sul quattro senza ci saranno anche Marco Di Costanzo e Matteo Castaldo delle Fiamme Oro e Giovanni Abagnale della Marina Militare. Il quattro di coppia sarà completamente targato Fiamme Gialle con Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili. Sull'otto saliranno Mario Paonessa, Alfonso Scalzone e Leonardo Pietra Caprina delle Fiamme Gialle, Davide Mumolo ed Enrico D'Aniello delle Fiamme Oro, Cesare Gabbia e Vincenzo Abbagnale della Marina Militare.

Sul doppio senior femminile troveremo Stefania Buttignon delle Fiamme Oro. Per metà pontino anche il quattro senza con a bordo Aisha Rocek dei Carabinieri e Kiri Tontodonati delle Fiamme Oro. Per il quattro di coppia gareggeranno Clara Guerra delle e Alessandra Montesano delle Fiamme Gialle e Stefania Gobbi dei Carabinieri.

Sull' otto saliranno anche Benedetta Faravelli e Laura Meriano dei Carabinieri. Per quanto riguarda la categoria pesi leggeri sul singolo troveremo Gabriel Soares della Marina Militare. Sul doppio pl il duo inseparabile composto da Stefano Oppo dei Carabinieri e Pietro Willy Ruta delle Fiamme Oro. Per metà pontino il quattro di coppia pl con Martino Goretti delle Fiamme Oro e Antonio Vicino della Marina Militare. Targato Sabaudia anche il doppio pl femminile con Valentina Rodini delle Fiamme Gialle e Federica Cesarini delle Fiamme Oro. Convocato in qualità di riserva anche Luca Parlato della Marina Militare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA