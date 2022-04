Lunedì 25 Aprile 2022, 11:19

Era prevista da oggi, fino al primo maggio prossimo, la prima fiera campionaria del Tirreno Sabaudia Street Expo, da celebrare nella località turistica delle dune. Ma l'evento è stato annullato dal Comune di Sabaudia, in autotutela, a seguito di un'attività di controllo svolta dal segretario generale dell'ente, conformemente alla normativa vigente e all'articolo 147 bis del Tuel. La manifestazione era stata predisposta dall'amministrazione comunale, scioltasi anticipatamente a febbraio scorso, a seguito dell'inchiesta della Procura di Latina che aveva portato a clamorosi arresti tra cui quello dell'allora sindaco Giada Gervasi. L'iniziativa rientrava nel programma Sabaudia Agropark, approvato con il Documento unico di programmazione.

Un evento enogastronomico, volto a promuovere le eccellenze del territorio, che aveva trovato aderenza secondo l'amministrazione allora in carica - nella proposta presentata dalla società You Marketing srl: 400 stand da affittare agli espositori, dislocati in 60mila metri quadratiti di aree pubbliche, a fronte di un contributo di 39mila euro quale compartecipazione alle spese da parte del Comune, in aggiunta alla concessione di spazi e servizi gratuiti. Tutto sbagliato, in base al controllo eseguito sulla regolarità amministrativa degli atti. Nei giorni, il servizio Suap del Comune di Sabaudia ha emesso la determinazione di annullamento dell'expo, a conclusione dell'attività di controllo. Quattro i rilevi: Il contratto stipulato e sottoscritto non spiega il tenore e l'articolazione delle prestazioni dovute dal contraente si legge nell'atto a firma del caposettore Sara Macera; la somma pattuita viene individuata come compartecipazione alle spese, che non risultano documentate, ed inoltre la presenza di un CIG presuppone l'esistenza di un appalto di servizi; nel contratto non sono espresse le prestazioni appaltate in favore del contraente, né è espressa la modalità di scelta e la verifica preventiva del contraente dei requisiti a norma del codice degli appalti; la modalità di erogazione dell'acconto non rispetta i dettami contenuti nell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 50/2016.

Citati nella determinazione gli scritti difensivi della società You Marketing srl da ritenersi non sufficienti a superare quanto rilevato nell'attività di controllo, ha precisato il caposettore Macera che ha quindi annullato d'ufficio gli atti relativi alla realizzazione dell'evento. Tra le motivazioni dell'annullamento anche il carattere straordinario dell'evento che si legge nella determinazione - «non potrà avere comunque corso in concomitanza con la gestione commissariale dell'ente, che per sua natura è deputata all'esclusivo espletamento di attività ordinarie». Disposta, infine, l'attivazione dei provvedimenti necessari al recupero dell'anticipo, pari a 20.491,80 euro, oltre Iva, versato alla società.



© RIPRODUZIONE RISERVATA