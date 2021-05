28 Maggio 2021

CANOTTAGGIO

Il countdown è già iniziato. Manca esattamente una settimana alla III prova di Coppa del Mondo di canottaggio che si svolgerà dal 4 al 6 giugno a Sabaudia.

La città è in fibrillazione. Fervono i preparativi per un evento di portata internazionale che porterà il mondo nel comune pontino. Un appuntamento atteso anche perché si tratta dell'ultima competizione di tale livello prima delle olimpiadi di Tokyo. Sabaudia si preparata ad accogliere centinaia di atleti provenienti da tutto il mondo.

Una pacifica invasione di ragazzi e remi che accenderà i riflettori sulla provincia di Latina per tre giorni. Anche gli azzurri si stanno preparando in vista della Coppa del Mondo e dei giochi olimpici. Questa tappa, infatti, stabilirà le ultime qualificazioni.

Il gruppo olimpico di canottaggio ha ripreso proprio a Sabaudia, dal 26 maggio, il percorso di preparazione in vista delle olimpiadi in programma, in Giappone, a partire dal 23 luglio prossimo.

Per questo collegiale, che si protrarrà fino all'1 giugno, il direttore tecnico Francesco Cattaneo ha convocato complessivamente 31 atleti: 26 senior e 5 pesi leggeri.

I CONVOCATI

Come di consuetudine la gran parte della squadra azzurra è composta da atleti che appartengono a società sportive militari che hanno sede a Sabaudia. Per la categoria senior, tra i pontini sono stati convocati Aisha Rocek e Stefania Gobbi dei Carabinieri; Matteo Lodo, Luca Rambaldi, Simone Venier, Giuseppe Vicino, Clara Guerra, Andrea Panizza, Giacomo Gentili, Alessandra Montesano e Luca Chiumento delle Fiamme Gialle; Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Kiri Tontodonati e Stefania Buttignon delle Fiamme Oro; Giovanni Abagnale della Marina Militare. Per la categoria pesi leggeri sono presenti Stefano Oppo dei Carabinieri, Valentina Rodini delle Fiamme Gialle, Pietro Willy Ruta e Federica Cesarini delle Fiamme Oro. Per loro proseguono gli allenamenti sul lago di Paola anche perché per tutti loro sarà importante giungere preparati all'appuntamento della prossima settimana.

GLI OBIETTIVI

D'altronde giocano in casa e conoscono bene il bacino di Sabaudia sul quale si allenano quotidianamente. Un lago che ricorda per le sue caratteristiche il bacino di regata giapponese che sarà teatro delle sfide olimpiche.

Gli azzurri hanno scelto quindi la città pontina per ultimare la loro preparazione e poi si spera che saranno protagonisti dell'ultima prova di Coppa del Mondo assieme anche agli altri compagni della nazionale che gareggeranno a Sabaudia ma non sono riusciti a staccare il pass per Tokyo.

