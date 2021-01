© RIPRODUZIONE RISERVATA

VOLLEY A3LATINA - La prima partita del 2021 sarà anche l'ultima del girone d'andata per il Gestioni & Soluzioni Sabaudia, la formazione pontina che partecipa al campionato di pallavolo maschile di serie A3. Il Sabaudia, dopodomani alle 19, tornerà in campo per recuperare il match di Palmi in programma a novembre ma non giocato a causa dello stop imposto dalla Lega Pallavolo serie A per i focolai di Covid-19. «Ci stiamo preparando per giocare questa sfida in trasferta a Palmi consapevoli che poi domenica prossima saremo di nuovo in campo, stavolta in casa, per la prima partita del girone di ritorno contro il Tuscania - spiega Lino Capriglione, il vice presidente del sodalizio di Sabaudia - la squadra è in crescita e ha dimostrato di saper uscire da situazioni di difficoltà anche in partita in corso e vogliamo chiudere al meglio con il match di recupero per poi dedicarci al girone di ritorno: ci sono i presupposti per fare bene e questo ci conforta». Il Gestioni e Soluzioni Sabaudia è attualmente al sesto posto della classifica del girone Blu con 15 punti totalizzati in dieci partite e con la potenziale possibilità di presentarsi al giro di boa con 18 punti: questo permetterebbe alla squadra guidata da coach Sandro Passaro di spaccare letteralmente in due la classifica, piazzandosi a ridosso dei quartieri alti. In classifica il prossimo avversario, il Palmi, è penultimo con appena sei punti, tre in più del fanalino di coda Aci Castello che chiude la graduatoria con soli tre punti frutto di dieci sconfitte su undici match disputati finora. Il 27 dicembre scorso il Sabaudia aveva chiuso il 2020 con una vittoria pesantissima al quinto set, in rimonta, con l'Smi Roma, dopo essere stato sotto addirittura 0-2, un match letteralmente capovolto in due ore di battaglia con Jakob Link trascinatore assoluto (31 punti e il 49% in attacco) supportato anche dal sostanzioso supporto in termini di punti di Lucarelli e Focosi. Dopo la trasferta di Palmi, agevole sulla carta, i pontini sfideranno Tuscania: all'andata arrivò il successo in trasferta al tee-break e anche in quella circostanza Link fu il top-scorer (35 punti e addirittura il 62% in attacco). Proprio Link è il giocatore al quale il Sabaudia si aggrapperà per continuare a fare risultato anche nel girone di ritorno: una certezza e una continuità che sono fondamentali in un campionato così complicato come quello della serie A3.Giuseppe Baratta